Al via Unidiverso Aps, ricordando l’impegno di Catia

Quando nasce una nuova realtà associativa che intende impegnarsi nel sociale, in una fase difficile per il Paese, che sconta gli effetti dei tagli alla Sanità Pubblica e ai servizi del territorio, non si può che apprezzare impegno e, perchè no, coraggio nel volersi guardare intorno e dare una mano a chi ne ha bisogno. E Unidiverso Aps, nella giornata della salute mentale, apre a questa esigenza ricordando- e così sarà domani 10 ottobre, presso il Centro diurno Centro integrato Polivalente della Asm, al rione Serra Rifusa, figure come quella di Catia Caponero. Sono passati tre anni, era il gennaio 2020, dalla scomparsa di una psicologa, tutto cuore e altruismo, che si è impegnata senza risparmio per quanti avevano bisogno di essere ascoltati, seguiti, e nelle battaglie civili. Nella nota che segue il programma della giornata.



COMUNICATO STAMPA

Il 10 Ottobre 2023 alle ore 17.30 presso i locali del Centro Diurno Centro Integrato Polivalente dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera in via dei Peuceti, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale 2023, sarà presentata “UNIDIVERSO” APS. L’associazione prende forma su una collaborazione storica con i servizi di salute mentale del Dipartimento Salute Mentale della ASM. Particolare dedica, alla presenza dei familiari, sarà rivolta alla memoria della carissima Dr.ssa Catia Caponero (Psichiatra del Centro Salute Mentale di Matera) venuta a mancare nel 2020. Prenderanno parte alla conferenza: Domenico Bennardi Sindaco della Città di Matera, la Dr.ssa L. D’Ambrosio (Direttore del DSM della ASM), Dr E. De Ruggieri (Direttore U.O. Centro Diurno e SPDC della ASM), la Dr.ssa M. Carella (Presidente UNIDIVERSO aps), il Dr A. Colucci (Presidente Commissione d’Albo dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica presso l’Ordine TSRMPSTRP Potenza-Matera), il Dr G. Iosca (Direttore del CSV Basilicata) e la Dr.ssa C. Prascina (Presidente

Collettivo Donne Matera). I cittadini ed i rappresentanti della stampa e dei media sono invitati alla partecipazione.

Matera, 27/09/2023

Il Presidente “Unidiverso” APS

Mariangela Carella