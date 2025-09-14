Al “Madonna delle Grazie” convegno sull’Otorinolaringoiatria ospedaliera e nuova collocazione reparto

“La Regione Basilicata sostiene con convinzione iniziative come questa, che mettono al centro il paziente e promuovono modelli di sanità basati sulla rete e sull’integrazione. La capacità di fare sistema tra ospedale, territorio e istituzioni è la chiave per migliorare la qualità dei servizi sanitari e per rendere la nostra sanità più vicina ai cittadini”. Con queste parole l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, è intervenuto ieri mattina nell’Auditorium dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, in occasione del convegno “L’Otorinolaringoiatria ospedaliera nel territorio: organizzazione, potenzialità, sinergie”, promosso dalla U.O.C. di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale diretta dal dott. Giacinto Asprella Libonati, con la partecipazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. Nel corso dell’evento è stata presentata la nuova collocazione del reparto di degenza di Otorinolaringoiatria, situata nell’area aggregata Otorino-Oculistica, al piano 0 del corpo A dell’Ospedale Madonna delle Grazie, che sarà ufficialmente attivata lunedì prossimo 15 settembre. “Il convegno -si spiega in una nota- ha avuto l’obiettivo di rafforzare i percorsi condivisi nella gestione delle principali patologie otorinolaringoiatriche, creando una rete sempre più stretta tra ospedale e territorio. Ampio spazio è stato dedicato alla chirurgia oncologica del distretto testa-collo e tiroideo, alla chirurgia endoscopica rinosinusale (FESS), alla diagnostica foniatrica, ai disturbi respiratori del sonno e alla vestibologia clinica, settori nei quali la collaborazione tra specialisti ospedalieri e medici di base risulta decisiva per garantire diagnosi precoci e terapie tempestive. Al termine della sessione scientifica si è svolta una discussione aperta con i medici del territorio, “ulteriore segno della volontà comune – ha concluso Latronico – di costruire percorsi condivisi, efficaci e centrati sul paziente”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.