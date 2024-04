Aism e Comune: 10 motivi per lavorare insieme e una sede necessaria

Complessa, imprevedibile la sclerosi multipla è una malattia neurovegetativa che colpisce il sistema nervoso centrale, con la quale convivere ma che grazie alla ricerca consente alle persone che ne sono colpite di avere buone condizioni di vita. Alcuni ne sono usciti, altri l’affrontano a viso aperto e invitano a non vergognarsi, ma a fare di più quanto a sensibilizzazione, informazione, lavoro di rete. E Franco Morcinelli ”voce dell’Aism di Matera, l’associazione che si occupa di sclerosi multipla e malattie correlate, ci dice con obiettiva che è la sua ”amante” da tempo e lui è un ”miracolato” che si occupa di quanti stanno vivendo o potrebbero vivere quella esperienza. Da qui l’invito a partecipare, a contattare l’Aism, che ha sede in via Collodi n.9 a Matera, dove è attivo uno sportello informativo sul che fare? come comportarsi o unirsi agli altri per andare a fare in palestra. l’attività fisica adattata ( Afa).



Morcinelli, in occasione della firma della Carta dei diritti della Aism, sottoscritta dall’assessore comunale al Patrimonio e politiche giovanili Angela Mazzone, in assenza del sindaco Domenico Bennardi, ha chiesto ufficialmente- come già fatto con le precedenti Amministrazione- una sede funzionale, priva di barriere architettoniche dove svolgere le attività. ” Non solo per noi- ha detto- ma anche con altre associazioni con cui condividere un percorso, progetti, servizi”. E ha citato plessi di proprietà comunale in centro o in periferia sottoutilizzati, da piazza Matteotti al rione Spine Bianche, o inutilizzati al rione San Giacomo. Richiesta ”annotata” dall’assessora Angela Mazzone, che riferirà in giunta, evidenziando disponibilità a portare avanti quanto contenuto nella Agenda 2025 e con la Carta dei Diritti,che fissa in 10 punti i settori di possibile intervento. Riguardano salute, ricerca, autodeterminazione, inclusione, lavoro, educazione e formazione, semplificazione e innovazione, informazione e comunicazione e partecipazione attiva. L”incontro è servito anche a rendersi conto attraverso un laboratorio esperenziale “Senti Come Mi Sento”, quali siano i sintomi comuni della sclerosi multipla , attraverso l’utilizzo di oggetti comuni, ausili medicali e strumenti per fare esercizio fisico.

Per saperne di più contatti con la Sezione Provinciale AISM Matera +393316561014

aismmatera@aism.it