Aggressione in ospedale. Ordine medici Matera possibile parte civile

Solidarietà tanta, condanna per l’aggressione subita dal collega Salvatore Tardi, vittima di una aggressione in ospedale, e ”riserva” di costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento giudiziario . Il presidente dell’Ordine dei medici dottor Francesco Dimona su questi temi è chiaro, a tutela dell’intera categoria professionali, sopratutto in una fase difficile- come quella pandemica- che ha visto e vede i medici operare con spirito di abnegazione e in una situazione oggettivamente stressante a causa della carenza degli organici e di investimenti nell’ospedale di Matera.

COMUNICATO STAMPA DOTT. TARDI

A nome del Consiglio dell’Ordine, interpretando i sentimenti di solidarietà da parte di tutti gli Iscritti, il Presidente stigmatizza l’episodio di violenza di cui è stato vittima il Collega Dott. Salvatore Tardi durante l’espletamento della Sua attività professionale, da parte del familiare di un Utente ricoverato presso l’Ospedale di Matera.

Il Consiglio dell’Ordine esprime solidarietà e vicinanza al Collega Tardi per la grave aggressione ingiustamente e proditoriamente subita, in considerazione anche del fatto che tali vili episodi di violenza si perpetuano a ritmo crescente in tutte le sedi in cui i Medici sono chiamati ad operare (Ospedali, PS e Guardie Mediche) con spirito di abnegazione, particolarmente evidenti in questo periodo di carenza di Organico nelle Strutture Sanitarie già fortemente stressate dall’intensità degli eventi pandemici che ci affliggono oramai da più di due anni.

L’Ordine professionale, a tutela della dignità e della professionalità degli Iscritti, si riserva di costituirsi Parte Civile nel proseguo di un eventuale Procedimento Giudiziario.