Age, età…con Uisp Matera il progetto della buona salute e dell’inclusione

Il termine ‘’Age’’ è francese è significa età, adattato dalla Uisp per un progetto dedicato alle persone ultrasessantacinquenni che per un motivo o per un altro vivono una condizione di scarsa mobilità (per vari motivi) e devono fare i conti con acciacchi e malanni psico fisici di vario tipo. Servono buona volontà e voglia di stare all’aria aperta, mutando stili di vita. Così a Matera,in particolare, saranno attivati corsi di ginnastica dolce, yoga 65+, attività fisica adattata, gruppi di cammino e momenti pubblici di promozione nelle piazze e nei parchi cittadini, mentre nei comuni della provincia, Bernalda, Valsinni, Grassano e Salandra , prenderanno forma percorsi settimanali di attività motoria e socializzazione rivolti alla popolazione senior. E passate parole ‘’Age’’ e anche inclusione e stare insieme aiuta e non poco a tenere in efficienza corpo e mente.



IL COMUNICATO STAMPA

Sport, salute e socialità per gli over 65 al via il progetto “AGE” della Uisp Matera tra città e provincia

Promuovere l’invecchiamento attivo attraverso movimento, benessere, relazioni sociali e valorizzazione del territorio. È questo l’obiettivo di “AGE”, il progetto nazionale promosso da UISP – Unione Italiana Sport Per tutti e coordinato sul territorio dal Comitato Territoriale UISP Matera, che nei prossimi mesi coinvolgerà numerosi comuni della provincia di Matera con attività dedicate agli over 65.

Il progetto, inserito nel programma nazionale Uisp dedicato all’active ageing, punta a contrastare isolamento sociale e sedentarietà, favorendo invece partecipazione, inclusione e corretti stili di vita attraverso lo sport sociale e le attività comunitarie.

In provincia di Matera i comuni coinvolti saranno Bernalda, Valsinni, Grassano e Salandra, oltre alla città dei Sassi, con un calendario di iniziative che si svilupperà tra febbraio 2026 e marzo 2027. Il progetto è realizzato in collaborazione con le associazioni sportive affiliate che già da tempo hanno sviluppato programmi e percorsi dedicati alle persone over 65, rafforzando così una rete territoriale che mette al centro il diritto allo sport e al benessere in ogni fase della vita.

Le attività prevedono un programma articolato che unisce attività motoria, prevenzione e occasioni di incontro, con l’obiettivo di creare spazi di socialità e partecipazione attiva. In particolare, a Matera saranno attivati corsi di ginnastica dolce, yoga 65+, attività fisica adattata, gruppi di cammino e momenti pubblici di promozione nelle piazze e nei parchi cittadini, mentre nei comuni della provincia prenderanno forma percorsi settimanali di attività motoria e socializzazione rivolti alla popolazione senior.,



Particolare attenzione sarà riservata anche al turismo sociale e culturale, con passeggiate urbane e gruppi di cammino finalizzati alla riscoperta del territorio e alla promozione di stili di vita attivi e sostenibili.

“Con il progetto “AGE” vogliamo costruire spazi reali di benessere, relazione e partecipazione attiva per le persone over 65 del nostro territorio – dichiara il presidente Uisp Matera, Michele Di Gioia -. Attraverso questa rete di attività tra Matera e provincia intendiamo valorizzare il ruolo degli anziani nelle comunità locali, contrastando isolamento e sedentarietà e promuovendo invece occasioni di incontro, movimento e condivisione. Un lavoro che nasce anche grazie alla collaborazione con le associazioni affiliate che da anni operano con competenza e continuità nel campo dell’attività motoria dedicata alla terza età”.

“I living lab di AGE, organizzati e promossi a livello regionale, ci permetteranno di dialogare – aggiunge il presidente Uisp Basilicata, Giuseppe Pecora – con le Amministrazioni di diversi territori e con il mondo del terzo settore affinché i processi di trasformazione sociale che il progetto AGE vuole mettere in campo siano condivisi e co-programmati partendo dai bisogni specifici dei territori, per avere maggiore efficacia e continuità nel tempo”.

“AGE” si inserisce nella più ampia visione della Uisp nazionale che considera lo sport non soltanto attività fisica, ma strumento di salute, inclusione e cittadinanza attiva, promuovendo un modello di comunità capace di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella vita sociale.

20/05/2026

Il Comitato Territoriale Uisp di Matera