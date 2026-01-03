Accordo con la Puglia per la mobilità sanitaria. Ecco quello che si potrà e dovrà fare

E passato un anno buono e alla fine, sotto l’albero e all’ultimo dell’anno come si suol dire,la Basilicata ha firmato con la Puglia una intesa sulla mobilità sulla mobilità sanitaria che per gran parte(è un dato di fatto) è a vantaggio, per dati oggettivi, della regione bagnata dall’Adriatico e dal Mar Jonio. E l’intesa, incentrata sul monitoraggio periodico delle prestazioni, con una commissione mista della quale farà parte anche un rappresentante di Agenas è dotata- aspetto, importante- della dovuta copertura finanziaria, come previsto dal Servizio Sanitario nazionale- sia per le prestazioni che i cittadini vorranno fare in strutture pubbliche o private convenzionate. Cittadini, come è giusto che sia,che potranno scegliere dove è opportuno curarsi, finchè non saranno superati tetti di spesa o budget (se vi piacciono gli anglicismi) consentiti. L’auspicio, risorse finanziarie e disponibilità di professionalità mediche e di altre figure specialistiche permettendo, è che si possano rafforzare in corso d’opera la dotazione di servizi e di prestazioni nei nostri ospedali e la stessa medicina del territorio. La realtà è quella che conosciamo insieme alle ”oggettive” problematiche delle liste di attesa. Non sono venute dal livello centrale segnali concreti di inversione di tendenza, viste le spinte palesi di alcuni regioni del Nord- senz’altro più avanti rispetto a quelle del Mezzogiorno- a mantenere la loro capacità attrattiva, incentrata in prevalenza sulla sanità privata. Uno squilibrio favorito nel tempo e anche per motivi di opportunità, che hanno messo a nudo i limiti della sanità pubblica, in coincidenza con la pandemia da virus a corona,e che nemmeno il Pnrr salute in corso riuscirà a contenere con la realizzazione di nuove strutture di organizzazione sanitaria. C’è carenza di risorse umane e di volontà governative di fare scelte coraggiose, forse in assenza di alternative, per contenere il servizio di ”intramoenia” , con tutte le contraddizioni legate ai tempi lunghi delle liste di attesa… Temi nazionali che hanno un peso anche a livello locale. Basilicata e Puglia fanno una scommessa insieme. Ci crede, come riporta il comunicato stampa della Regione Basilicata, l’assessore alla salute e alle politiche della persona Cosimo Latronico. ” Si tratta -ha detto Latronico- di uno strumento di programmazione avanzata che consente un monitoraggio puntuale delle prestazioni, la valorizzazione delle eccellenze e un controllo più efficace della spesa sanitaria, unitamente ad una sottesa logica di contenimento delle “fughe di pazienti” in coerenza con le norme nazionali e i principi del Servizio sanitario nazionale». Buon lavoro. Attendiamo i primi report e con un giudizio finale tra un anno, al 1 gennaio 2027.



IL COMUNICATO STAMPA DELLA REGIONE DEL 31 DICEMBRE 2025

Mobilità sanitaria: ok all’accordo Basilicata–Puglia

L’intesa, approvata dalla Giunta regionale , e sottoscritta in data odierna, ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. L’Accordo disciplina le prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate, a carico del Ssn, dalle strutture accreditate delle regioni.

Rafforzare il governo dei flussi di mobilità sanitaria interregionale, garantire appropriatezza delle cure e tutelare l’equilibrio del sistema sanitario: sono questi gli obiettivi dello schema di Accordo tra Regione Basilicata e Regione Puglia per la gestione delle prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale. L’intesa, approvata dalla Giunta regionale e sottoscritta in data odierna, ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

L’Accordo disciplina le prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate, a carico del Servizio sanitario nazionale, dalle strutture pubbliche e private accreditate delle due Regioni a favore dei cittadini residenti in Basilicata e in Puglia, avendo come riferimento il valore economico della produzione 2024.

Restano escluse dai limiti di spesa alcune prestazioni ad alta complessità o particolare delicatezza, tra cui radioterapia, chemioterapia, medicina nucleare, trapianti, grandi ustioni, emergenze, unità spinali e neuro-riabilitazione. Si tratta di numerose tipologie di trattamenti per le quali è previsto un controllo qualitativo rafforzato, in coerenza con la normativa nazionale e con gli accordi di compensazione della mobilità interregionale.



L’Accordo introduce inoltre un sistema strutturato di controlli automatici e analitici sulle prestazioni erogate in mobilità, con l’istituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti delle due Regioni e da un componente di Agenas, incaricata di verificare qualità, appropriatezza e correttezza delle prestazioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il monitoraggio avverrà con cadenza periodica attraverso lo scambio dei flussi informativi di mobilità, la verifica trimestrale dell’andamento della produzione e la certificazione annuale dei volumi economici, assicurando trasparenza, governo della domanda e programmazione condivisa dell’offerta sanitaria.

«Con questo Accordo – dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico – si compie un passo significativo nel governo della mobilità sanitaria, rafforzando la cooperazione istituzionale con la Regione Puglia e garantendo ai cittadini cure appropriate, di qualità e sostenibili, nel rispetto del diritto alla libera scelta e dell’equilibrio del sistema sanitario regionale. Si tratta di uno strumento di programmazione avanzata che consente un monitoraggio puntuale delle prestazioni, la valorizzazione delle eccellenze e un controllo più efficace della spesa sanitaria, unitamente ad una sottesa logica di contenimento delle “fughe di pazienti” in coerenza con le norme nazionali e i principi del Servizio sanitario nazionale».



I CONTENUTI DELL’ACCORDO TRA PUGLIA E BASILICATA

Accordo ex articolo 1, comma 320, della legge n. 207/2024, Accordi bilaterali obbligatori tra le Regioni/PA per il governo della mobilità sanitaria e delle correlate risorse finanziarie Regione Basilicata e Regione Puglia

ART. 1 DURATA, RECESSO E RINNOVO DELL’ACCORDO 1. Il presente Accordo ricomprende l’arco temporale 1 gennaio 2025 31 dicembre 2028. Si specifica che il presente Accordo non è soggetto a tacito rinnovo. È fatta salva la facoltà delle regioni di aggiornarne i contenuti al termine di ogni annualità, anche su istanza di una delle parti.

ART. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le premesse sono approvate dalle parti e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. L’ambito oggettivo di applicazione del presente Accordo è dato da tutte le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, erogate a carico del SSN dalle strutture pubbliche e private accreditate dei rispettivi Servizi sanitari regionali/provinciali ai cittadini residenti nelle due regioni/province autonome stipulanti.

3. I tetti economici sono annuali e specifici per macro-livello assistenziale (ospedaliera, specialistica ambulatoriale). All’interno dei macro-livelli possono essere individuati tetti economici per specifiche branche che le regioni/PA contraenti ritengono necessario regolare in ragione di particolari flussi di mobilità. Possono essere trasferiti importi economici da un livello all’altro solo in relazione a spostamenti di attività da ricovero ospedaliero ad attività ambulatoriale per effetto di normativa nazionale o indicazioni regionali, purché coerenti con le norme nazionali. 4. Relativamente alle attività di ricovero ospedaliero si concorda quanto segue: (oltre le esclusioni previste nello schema base del presente accordo, nessun tetto per le seguenti macrocategorie: – – 01 – Chirurgia dei trapianti, così come definita nell’Allegato tecnico; 02 – Grandi ustionati (codice discipline 46 e 47); – 03 – Unità spinale (codice disciplina 28) e neuro-riabilitazione (codice disciplina 75); – – – – 04 – DRG di Alta complessità come classificata in base all’Accordo di compensazione della mobilità interregionale e sulla base delle regole tecniche di applicazione previste dall’Accordo di compensazione della mobilità interregionale, solo se con degenza > 3 gg.In ricovero ordinario con degenza = oppure < a 3 gg, l’attività è sottoposta a monitoraggio della qualità e dell’ appropriatezza delle prestazioni erogate; ( con esclusione dei casi di decesso e di trasferimento del paziente) e, comunque, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 4 comma 2 del presente accordo, viene valorizzata al 30%; Tutta la restante attività, compresa la riabilitazione intensiva ed estensiva, è vincolata al rispetto del tetto economico massimo determinato sulla base del valore economico di produzione dell’anno 2024 ridotto del 10% (con esclusione delle attività escluse dal tetto, corrispondente a complessivi € 4.142.624,91 per Regione Basilicata e complessivi € 23.434.371,41 per Regione Puglia; Attività oncologica, anch’essa vincolata al rispetto del tetto economico massimo determinato sulla base del valore economico di produzione dell’anno 2024 ridotto del 10%, corrispondente a complessivi € 455.549,40 per Regione Basilicata e complessivi € 1.926.953,21 per Regione Puglia, così come definita nell’Allegato tecnico è sottoposta a monitoraggio della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate; i DRG di chemioterapia saranno valorizzati solo se in regime DH o ambulatoriale. La decurtazione del 10% per i vari setting assistenziali non si applica all’anno 2025.



5. Relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale si concorda quanto segue: (oltre le esclusioni previste nello schema base del presente accordo) per l’attività specialistica il pagamento è effettuato nei limiti dei tetti economici differenziati per categoria calcolati sulla base del corrispondente dato di attività/produzione resa nell’anno 2024 ridotti del 10% corrispondenti a complessivi € 8.031.481,26 per Regione Basilicata e complessivi € 6.734.406,70 per Regione Puglia. Per l’attività specialistica erogata entro 60 giorni successivi alla dimissione post ricovero presso la stessa o altra struttura, il costo è valorizzato al 30% (salvo apposita certificazione di non collegamento con il ricovero. L’attività è sottoposta a monitoraggio della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. Durante la vigenza del presente Accordo, su richiesta anche di una sola parte, i tetti economici possono essere rideterminati, mediante specifico addendum all’Accordo stesso. ART. 3 TARIFFE 1. Le attività oggetto del presente Accordo sono valorizzate secondo le tariffe nazionali. Ove integrate, per le prestazioni di assistenza ospedaliera possono essere utilizzate le ulteriori valorizzazioni previste dall’ “Accordo per la compensazione della mobilità interregionale – regole tecniche” e tali ulteriori valorizzazioni sono evidenziate in allegato al presente Accordo. Con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, si applicano le tariffe del DM 25 novembre 2024. I codici delle prestazioni oggetto di scambio in mobilità e oggetto del presente Accordo sono quelli afferenti ai nomenclatori nazionali. Il presente accordo riporta la valorizzazione complessiva secondo le tariffe nazionali e la valorizzazione complessiva secondo le tariffe effettivamente utilizzate nel presente accordo. 2. Le prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale tengono conto, per i privati accreditati, di quanto previsto dall’articolo 15, comma 17, del decretolegge, n. 95/2012, come integrato da ultimo dall’articolo 1, comma 322, della legge n. 207/2024.



ART. 4 RISPETTO DEL TETTO ECONOMICO 1. Le Regioni/PA concordano che i tetti economici stabiliti nell’articolo 2 rappresentano il limite massimo riconoscibile nel presente accordo. Il presente accordo concorre a garantire il rispetto dei livelli massimi di finanziamento dei privati accreditati di cui al decreto-legislativo n. 502/1992 e il rispetto dell’articolo 15, comma 14, del richiamato decreto-legge n. 95/2012 e successivi aggiornamenti. 2. Fermo restando il rispetto del tetto di spesa previsto dall’articolo 15, comma 14, del decreto- legge n. 95/2012 e s.m., in caso di superamento dei tetti economici previsti dal presente Accordo, per l’anno di riferimento, per le attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale, al netto delle prestazioni di alta specialità (alta complessità), delle prestazioni e dei ricoveri in urgenza da pronto soccorso – codici rossi o arancioni erogati dalle strutture pubbliche e private accreditate inserite nella rete dell’emergenza-urgenza e delle prestazioni che rientrano nella branca della medicina nucleare, la dialisi e l’attività oncologica di chemioterapia e radioterapia, fatto salvo il rischio dell’overtriage, da controllare mediante apposita metodologia adottata d’intesa tra le due Regioni/PA stipulanti, si stabilisce l’applicazione del seguente meccanismo di regressione tariffaria: in caso di sforamento del tetto concordato, la produzione eccedente superiore al 5% dello stesso tetto non sarà remunerata, quella entro il 5% dello stesso tetto è valorizzata al 40% della corrispondente tariffa. 3. Nel corso del monitoraggio trimestrale dell’andamento della mobilità, è possibile apportare modifiche al tetto di spesa, sulla base anche delle prestazioni in liste d’attesa. ART. 5 CONTROLLI DI QUALITÀ E APPROPRIATEZZA 1. Il presente Accordo tratta delle seguenti tipologie di controllo: – controlli automatici sull’attività di ricovero per acuti (es. ricoveri ripetuti); – controlli analitici (esterni) sull’attività di ricovero; – controlli sull’attività ambulatoriale. 2. Ciascuna Regione/PA garantisce, a norma di legge, un accurato monitoraggio della qualità e della appropriatezza delle prestazioni erogate sul proprio territorio, e i controlli sulla produzione sono effettuati applicando la disciplina vigente in materia nel territorio ove le prestazioni sono rese, integrata dalle disposizioni di seguito riportate. Commissione dei controlli su mobilità e Regolamento dei Controlli su mobilità 3. Al fine di condurre attività di controllo di qualità e appropriatezza sulle prestazioni in mobilità oggetto del presente Accordo, e ferma restando la disciplina sui controlli che ciascuna Regione/PA applica agli erogatori del proprio territorio, è istituita apposita Commissione composta da personale sanitario e nello specifico da tre componenti, di cui due indicati dalle due Regioni/PA stipulanti e un rappresentante di Agenas. I tre componenti sono nominati entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, con formale insediamento della Commissione. La Commissione redige e approva, entro 30 giorni dall’insediamento, in conformità ai contenuti minimi del format per il “Regolamento dei Controlli su mobilità” che sarà definito dal Ministero della salute e dalle Regioni/PA, il Regolamento dei Controlli su mobilità.



Il Regolamento deve prevedere un meccanismo decisionale a maggioranza dei componenti circa l’esito degli accertamenti analitici. 4. La Commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale e ciascun componente si avvale del supporto operativo delle strutture tecniche e degli staff dell’istituzione di appartenenza, con particolare riguardo, per le Regioni/PA, alle strutture già deputate all’effettuazione dei controlli. Le attività sono svolte nell’ambito delle risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, e comunque senza oneri aggiuntivi per la finanzia pubblica. 5. Le Regioni/PA contraenti si impegnano, con la sottoscrizione del presente Accordo, a non impugnare gli esiti scaturenti dagli accertamenti effettuati dalla Commissione di cui al presente articolo. Controlli sui ricoveri ospedalieri 6. Tutta la casistica di ricovero per acuti in mobilità è oggetto di controllo automatico; la relativa metodologia è definita nell’ambito del Regolamento dei Controlli su mobilità di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza di cui al Patto per la Salute 2010-2012. 7. I controlli analitici sui ricoveri dovranno avvenire sia con campionamento mirato che con campionamento casuale, a seconda degli eventi d’interesse della Commissione riportati nel Regolamento dei Controlli su mobilità, concorrendo al controllo analitico di un volume non inferiore al 20% di tutte le prestazioni di ricovero scambiate in mobilità oggetto del presente Accordo. Tale volume concorre al raggiungimento della soglia minima, prevista dalla normativa nazionale vigente, delle cartelle cliniche da controllare, per la regione in mobilità attiva in cui insistono gli erogatori. I controlli avvengono presso gli erogatori interessati da fenomeni di mobilità, proporzionalmente con il volume di questi ultimi e tenendo presente la soglia complessiva del 20%. 8. In caso di fenomeni di incongruità o inappropriatezza quali-quantitativamente rilevanti individuati dalle regioni/PA stipulanti, i controlli, possono essere estesi fino al 100% della produzione. Controlli sull’attività di specialistica ambulatoriale 9. La Commissione, mediante il Regolamento dei Controlli su mobilità, definisce la metodologia per i controlli sulla casistica ambulatoriale, in particolare l’analisi sulla completezza della dovuta documentazione (es. assenza di prescrizione), nonché un volume minimo di prestazioni in mobilità da controllare. Esiti dei controlli 10. Gli esiti dei controlli sono stabiliti dal Regolamento dei controlli sulla mobilità, fermo restando che: – – – le prestazioni di ricovero ordinario per acuti erogate in maniera non appropriata vengono riclassificate e remunerate con le tariffe nazionali vigenti dei ricoveri diurni se associati a un DRG chirurgico, oppure con la tariffa nazionale vigente pari a un solo accesso del corrispondente day hospital se associato a un DRG medico o non classificato; per le prestazioni di specialistica ambulatoriale è prevista l’esclusione totale dal diritto della remunerazione in caso di prestazioni mancanti della dovuta documentazione; la differente valorizzazione scaturita dall’esito degli accertamenti, sia su base automatica che analitica, incide direttamente sul valore globale dello scambio economico tra le Regioni/PA stipulanti.



ART. 6 MODALITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO 1. Al fine di consentire il monitoraggio dell’accordo, le parti si impegnano a scambiarsi i dati di attività relativi ai ricoveri ospedalieri e alla specialistica ambulatoriale – come da flusso di mobilità secondo il tracciato definito dall’Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria – comprensivo di importo. Tali risultanze sono trasmesse anche al Comitato LEA ai fini del monitoraggio del correlato adempimento. 2. Le scadenze di trasmissione sono le seguenti: ▪ I invio – 3 mesi di attività – entro il 31 maggio; ▪ II invio – 6 mesi di attività – entro il 30 settembre; ▪ III invio – 9 mesi di attività – entro il 30 novembre; ▪ IV invio – 12 mesi di attività – entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento delle prestazioni. 3. Resta inteso che continuano ad essere valide le scadenze per l’invio dei dati di mobilità secondo le regole previste dall’Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria. 4. I tecnici delle due Regioni/P A firmatarie del presente accordo si incontrano, con cadenza trimestrale per valutare l’andamento della produzione. 5. Entro il 15 novembre dell’anno successivo a quello di riferimento è definita la chiusura dell’anno di competenza e, pertanto, sono certificati i volumi economici da porre in mobilità, comprensivo degli effetti del presente accordo, delle contestazioni accettate e degli eventuali storni per le attività di controllo dell’appropriatezza. ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI 1. In via principale, qualsiasi controversia, relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo o connessa allo stesso, viene risolta bonariamente tra le parti. In caso contrario si adirà il foro competente. 2. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Accordo si fa rinvio alla normativa di settore e alle norme del Codice civile. 3. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Accordo possono essere inserite previo accordo scritto tra le parti. Per la Regione Basilicata

Per la Regione Puglia Allegato tecnico Riepilogo dei criteri utilizzati per la definizione dei contenitori SDO e Assistenza Specialistica Ambulatoriale ATTIVITÀ NON A TETTO A) Assistenza Ospedaliera: 01 – Trapianti • Trapianto di cellule staminali SDO con DRG 042 e: – diagnosi 370.62 in principale e diagnosi secondaria V42.9 – intervento 11.59 in prima posizione e intervento secondario 11.99 • Trapianto cornea SDO con DRG 042 e: – un intervento qualsiasi compreso nel range 11.60 – 11.69 • Trapianto pancreas isolato SDO con DRG 191, 192, 292, 293 e: – un intervento qualsiasi tra 52.80, 52.81, 52.82, 52.83 • Altri trapianti – DRG 103 (trapianto di cuore o impianto sistema di assistenza cardiaca) – DRG 302 (trapianto renale) – DRG 480 (trapianto di fegato e/o trapianto di intestino) – DRG 481 (trapianto di midollo osseo) – DRG 495 (trapianto di polmone) – DRG 512 (trapianto simultaneo di pancreas/rene) – DRG 513 (trapianto di pancreas) 02 – Grandi ustioni Dimessi dalle discipline 46, 47. 03 – 84 DRG di alta complessità come classificati nell’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria 04 – Unità spinale (codice disciplina 28) e neuro-riabilitazione (codice disciplina 75); B) ATTIVITÀ A TETTO Assistenza Ospedaliera: – Oncologia SDO con diagnosi principale compresa tra 140.0 e 239.9. – DRG potenzialmente inappropriati DRG ad alto rischio di inappropriatezza se erogati in Regime ordinario. – Altri DRG Tutte le restanti SDO acute di mobilità extraregionale non comprese nei contenitori precedenti. – Attività di lungodegenza/riabilitazione Valorizzazione delle giornate consumate nelle discipline 56, 60.

