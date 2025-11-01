Accanto alle Mamme e non solo. Iniziativa a Matera dei Lions club

Argomento di stretta attualità quello che sarà affrontato il 6 novembre a Matera presso la sala consiliare della Provincia, come riporta l’argomentata nota che pubblichiamo di seguito. E questo per l’evidente calo demografico, causato dalla precarietà del lavoro che non consente ai giovani di pensare a costruire una famiglia e mettere al mondo dei figli. A questo aggiungiamo il costo dei servizi o la carenza di quelli di base. Provate, e parlo da nonno, a fare i conti con quanto costi a una giovane coppia, spesso monoreddito, mettere al mondo un bimbo sin dalla gravidanza, con visite ed esami che hanno un costo periodico, rivolto spesso a professionalità private visti gli attuali limiti del Servizio Sanitario nazionale. Allevare un piccolo (ausili, latte, medicine e visite, asili nido e via elencando) richiede un impegno finanziario notevole e vedrete che l’evanescente bonus, con lo sbarramento dell’Isee, è davvero poca cosa. Se non si supera l’ipocrisia che circonda queste problematiche si continuerà ad andare avanti con la politica degli annunci e a parlare a vuoto di culle vuote .E la Basilicata, piaccia o no, una regione del Sud è un esempio di quanto ancora resti da fare per sostenere la famiglia e soprattutto le donne, che hanno il peso più gravoso di madri, mogli, lavoratrici da portare avanti. Buon lavoro.



IL CONVEGNO SULLA GENITORIALITA’

Il Lions Club Matera Host, in collaborazione con il Club Matera Città dei Sassi e il Club Melfi, ha organizzato, presso la Sala Consiliare della Provincia di Matera, il giorno 6 novembre 2025 alle ore 15:00, l’iniziativa “Tutele della genitorialità – Accanto alle mamme e non solo” con il Patrocinio della Provincia di Matera, dell’Ordine degli Assistenti sociali e dall’Ordine degli Psicologi.

Porteranno i saluti il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, il Presidente di Zona 20 del Distretto 108 Ya, Luigi Manieri e la Presidente dell’Ordine degli Psicologi, Caterina Cerbino.

Aprirà i lavori la Presidente del Lions Club Matera Host, Francesca Lacalamita, l’introduzione sarà a cura del Presidente Lions Club Matera Città dei Sassi, Roberto Di Polito, sul tema “Relazione madre-bambino” e del Presidente dell’Ordine degli Assistenti sociali, Giuseppe Palo, sul tema “Genitorialità e servizi sociali”.

Nel corso dell’incontro sarà presentata l’edizione 2025 del Vademecum “Accanto alle mamme e non solo” realizzato dall’Inps Basilicata, in collaborazione con l’Inail Basilicata, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro Potenza-Matera e l’Agenzia delle Entrate Basilicata, ed infine con il supporto della Regione Basilicata.

Le relazioni saranno tenute: dalla Direttrice Regionale INPS Basilicata, Benedetta Dito, dalla Capo Ufficio Servizi, Mariagrazia Pisani per la Direzione Regionale Basilicata Agenzia delle Entrate, dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera, Michele Lorusso, e dalla Direttrice Regionale INAIL Basilicata, Lucia Carmen Angiolillo.



L’incontro sarà moderato dalla Presidente del Lions Club Melfi e Consigliera di Parità della Regione Basilicata, Ivana Enrica Pipponzi. Le conclusioni saranno affidate al Presidente dell’8^ Circoscrizione del Distretto Lions 108 Ya, Massimo Maria Molinari.

L’incontro e la presentazione della Guida sono orientati a colmare le lacune informative sul tema delle tutele genitoriali e a fornire uno strumento sulle garanzie e le prestazioni che gli Enti offrono, al fine di agevolare le procedure per ottenerle – per entrambi i genitori – nell’ottica della valorizzazione del ruolo sociale della genitorialità da considerare come valore collettivo.

Alla base vi è la convinzione che promuovere una genitorialità più equilibrata e una maggiore condivisione dei compiti di cura della persona all’interno del nucleo familiare per conciliare lavoro e famiglia rappresenta un investimento per il futuro che ha risvolti positivi sulla salute dei figli, sul benessere delle famiglie e su tutta la comunità, ivi comprese le aziende del territorio.



La guida contiene, infatti, tutte le informazioni necessarie relative a: bonus asilo nido, congedi parentali, indennità di maternità e paternità, assegno unico universale. È stata inserita anche una scheda sugli esoneri contributivi di cui le aziende possono beneficiare per l’assunzione delle donne. Contiene, inoltre, informazioni relative a: sgravi fiscali connessi alle spese mediche, alle spese per le rette per gli asili nido, alle spese per prodotti per l’infanzia; norme che disciplinano il congedo di maternità e la convalida delle dimissioni della lavoratrice madre; salute e sicurezza delle donne in casa e fuori casa e infortuni domestici.