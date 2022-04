Il titolo sembrerà godereccio da ”carpe diem” oraziana ci sta tutto per segnalare l’interessante iniziativa avviata da Coldiretti Basilicata e dall’Accademia Federiciana per la prevenzione della malattie cardiovascolari , con il progetto ” La cultura della salute” che affonda le radici nel passato e, in particolare, nella Magna Grecia. Un progetto contrassegnato tra tre ”A”, Arte, archeologia e alimentazione sana, dimenticato dai modelli sedentari e commerciali della globalizzazione che favoriscono malattie sociali e spesso invalidanti, se non si corregge il tiro… Gli antichi, che avevano una dieta ”parca e naturale”, associata al movimento e all’attività motoria, non avevano i problemi della civiltà del benessere, che coinvolgono purtroppo anche i bambini, spesso restii a mangiare sano con frutta, legumi, verdure, preferendo quello che passa la pubblicità delle merendine e della filiera dei pasti veloci,intrisi di salse e condimenti ipercalorici, che portano all’obesità e più avanti ai valori sballati di colesterolo, glicemia e via stressando.



Nella conferenza stampa di presentazione con i rappresentanti dell’Accademia Federiciana per la prevenzione della malattie cardiovascolari e di Coldiretti Basilicata, del consigliere regionale Piergiorgio Quarto e dell’assessore comunale all’Ambiente Giuseppe Digilio, le indicazioni utili per cambiare registro. A cominciare dal focus tematico programmato per il prossimo 30 aprile presso il Museo archeologico ”Domenico Ridola. Il progetto prevede la divulgazione di un percorso di educazione sanitaria con un format innovativo, ispirato ai personaggi della mitologia raffigurati sul vasellame a figure rosse e nere che fanno parte della ”Collezione del medico barese Paolo Rizzon” ,acquistate dallo Stato nel 1990,custodite nel museo. Uva, ulivo, cereali, perni della cultura e della dieta mediterranea di ieri e di oggi saranno utilizzati nelle attività di sensibilizzazione e di corretta educazione alimentare, insieme ad adeguati stili di vita. L’iniziativa rafforza, tra l’altro,-quanto è stato avviato, come ha ricordato il direttore di Coldiretti Matera, Gianfranco Romano- nelle attività di informazione e dei laboratori nelle scuole e con le campagne promosse da ”Campagna Amica”.



La divulgazione del “mangiare sano” è obiettivo comune di AFT Accademia Federiciana e Coldiretti Basilicata che promuovono il progetto “La cultura della salute” . La presentazione dell’iniziativa è in programma, all’interno del mercato di Campagna Amica a Matera , sabato 9 aprile alle ore 10,30. Parteciperanno oltre la dirigenza di Coldiretti, Andrea Sacco, medico e presidente dell’Accademia Federiciana per le scienze Cardiovascolari e Umberto Palazzo , biologo e divulgatore, ideatore del progetto. L’iniziativa, promossa dall’Accademia federiciana per le scienze cardiovascolari e da Coldiretti Matera, prevede la divulgazione di un percorso di educazione sanitaria con un format innovativo sostenuto dai personaggi mitici dei vasi appulo lucani della “Collezione Rizzon “ custoditi nel Museo Nazionale “Domenico Ridola” di Matera. Nei tempi passati, la paura dell’ignoto trovava riferimento nei Miti che venivano tramandati da generazioni e trovava un sicuro sollievo nella Magia di maghi e sciamani che diverranno i depositari dei rimedi e della buona sorte. La Basilicata era terra di figure prevalentemente femminili denominate “maciare” che allontaneranno il temuto malocchio e copriranno il vuoto di una ‘’Cultura Medica’’ patrimonio di pochi e con radici nella Grecia Antica. Le immagini sulle ceramiche magnogreche custodite nel Museo Ridola ci fanno rivivere un mondo lontano più di duemila anni e come antichi fumetti ci rendono visibile, divinità e personaggi dediti a uno stile di vita tipico dell’Area Mediterranea. I soggetti delle ceramiche della collezione Rizzon ci riportano alle nostre radici più profonde, quelle della Grecia antica e ai territori che hanno creato le condizioni per la domesticazione e diffusione della salutare e cosiddetta “Triade Mediterranea” costituita da uva, ulivo e cereali.

Matera 7 aprile 2022



LA COLLEZIONE RIZZON

