Parole sante e condivisibili. Michelangelo Ferrara, insegnante tecnico pratico (Itp) all’ istituto tecnico alberghiero ” Turi” di Matera alla scuola a tempo pieno, o con la didattica in classe e in cucina, in sala, per stare in tema, vuole tornarci eccome ma insieme agli studenti. E con convinzione insiste sul passaparola affinchè il BelPaese si dia una mossa e riporti, gradualmente, il mondo della scuola, del lavoro, le famiglie alla normalità. Si è vaccinato insieme ai suoi colleghi e al personale di altri istituti superiori, presso il Punto attrezzato nella sala consiliare ” Pier Paolo Pasolini” del Comune di Matera. Una struttura, attivata dal Comune con la Asm e la Regione, grazie all’apporto di medici e infermieri anche volontari che hanno vaccinato un numero di persone , superiore rispetto alla prima giornata. ” Per uscire da questa situazione di crisi, di indecisione, che per tanti è diventata insostenibile- dice Michelangelo Ferrara- l’unica scelta è questa. E per la scuola è opportuno che si vaccinino anche gli studenti”. E con dosi a sufficienza, aggiungiamo, e con maggiore continuità. Ferrara, come altri colleghi, ha dato il buon esempio con un gesto di ”responsabilità” verso sè stesso e verso gli altri, quasi fosse stata una donazione di sangue. Michelangelo , sotto questo aspetto,è conseguenziale, e a tavola, per ritemprarsi,si è preparato una bistecca di cavallo con contorno di patate, in attesa del ”bis” per il richiamo. La ricetta giusta per uscire dall’epidemia da virus a corona…