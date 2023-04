A scuola di APPsalute per gli over 70. Bene. E il resto?…

Iniziativa davvero lodevole quella della Asm di Matera, nell’ambito delle direttive regionali, di avviare dal 5 giugno 2023 un corso di formazione, della durata di un’ora, e in tutti e 31 i comuni della provincia, per insegnare agli anziani di età superiore ai 70 anni come utilizzare lo smartphone ( il telefonino) per fruire dei servizi dell’APPlicazione denominata APP salute. Un percorso digitale che consente, senza recarsi dal medico, in azienda o in altri luoghi adibiti, di poter accedere ai servizi di prenotazione per una visita, farsi prescrivere una ricetta, effettuare una scelta medica, la consultazione di referti e diagnosi, il telemonitoraggio e altro ancora. Non sappiamo con quale criterio siano stati scelti solo gli ultrasettantenni per un corso di questo tipo,pur in presenza di una consistente percentuale di popolazione anziana (e non solo) che ha una scarsa conoscenza informatica e che in Basilicata è davvero consistente. Questione sottovalutata, ricordiamo, ed emersa in tutta la sua gravità per il bonus gas, con l’obbligatorietà a ricorrere allo spid, e con un ripiego frettoloso e di buon senso a farsi aiutare da parenti e centri di assistenza fiscale. La platea va ampliata, ma occorre fare di più sull’utilizzo delle piattaforme pubbliche che non sempre sono affidabili. Una piattaforma digitale, tramite APPlicazione su telefonino, deve integrare il lavoro e la presenza di risorse umane, quando inevitabilmente si presenteranno problemi.



E nella sanità i servizi devono essere reali e con i tempi giusti, a cominciare dal cronico problema delle liste di attesa. La Basilicata sotto questo aspetto è, per gran parte, per usare un termine digitale è ”0.0” …e i risultati -circa la distanza tra servizi innovativi , amministratori e cittadini- si nota eccome. Dietro la APPsalute servono servizi reali, concreti e fruibili in tempi contenuti. Si riparta dalla APPlicazione del buon senso a Potenza, che sovrintendente ai servizi sanitari regionali, a Matera, Melfi, Policoro, Lauria, Venosa, Cancellara, Tricarico, Pisticci o nei tanti centri dell’appennino lucano, (come San Chirico Raparo, Pomarico, Calciano,Oliveto Lucano, Tricarico, San Mauro Forte, Cirigliano,Gorgoglione) che hanno difficoltà a fruire di medici, farmacia e di potersi curare.



il Comunicato Stampa

ACCESSO AI SERVIZI SANITARI ONLINE. L’ASM ORGANIZZA CORSI PER OVER 70

> Formazione in ogni comune della provincia di Matera per insegnare a usare l’app “Salute Basilicata”

> L’Azienda Sanitaria locale di Matera è lieta di comunicare che a supporto della “popolazione d’argento”, ovvero gli over 70, ha ritenuto utile avviare, in ogni comune della provincia, un corso di alfabetizzazione informatica allo scopo di rendere semplice l’utilizzo dello smartphone per l’accesso ai servizi sanitari online.

> Il progetto “Alfabetizzazione digitale d’Argento” ha come obiettivo promuovere presso la popolazione d’argento e i caregiver l’utilizzo della app “Salute Basilicata” lo strumento pensato dalla Regione per centralizzare i servizi sanitari regionali online in modo sicuro rapido ed efficiente.

> “Per diffondere l’uso della app –afferma il Direttore Generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti- organizzeremo un mini corso in ogni comune della provincia. Attraverso l’app Salute Basilicata si possono svolgere visite a distanza grazie alle funzionalità di videochiamata, chat e scambio documenti, nonché gestire le prenotazioni del CUP, accedere al proprio fascicolo sanitario e informarsi sui programmi di prevenzione regionali. Vista la diffusione degli smartphone, invitare e formare gli over 70 e i caregiver all’utilizzo della app permetterà di semplificare l’accesso ai servizi online evitando di doversi recare di persona dal medico per un consulto, una ricetta, o per la prenotazione di una prestazione. Insegnare ad usare l’app può rivelarsi di fondamentale importanza proprio per questa fascia di popolazione che, spesso, ha una mobilità ridotta o non ha la possibilità di contare sull’aiuto di figli o parenti”.



> Il corso che si svolgerà nelle sedi dei 31 Comuni ricadenti nell’ambito territoriale dell’ASM, avrà la durata di un’ora e sarà erogato da personale qualificato. Il fine è quello di fornire gli strumenti base per poter interagire on line, in piena autonomia, con le applicazioni rese disponibili da Regione e ASM. Applicazioni che prevedono, inoltre, servizi come la scelta medica, la consultazione di referti e diagnosi, il telemonitoraggio, la ricetta dematerializzata ed altre utility. Con il progetto “Alfabetizzazione digitale d’Argento” l’ASM conferma, ancora una volta, l’attenzione e la vicinanza ai cittadini nell’ottica del miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria anche attraverso le opportunità offerte dai nuovi strumenti digitali. Il calendario dei corsi prevede la partenza per il prossimo 5 giugno 2023.

Matera, 27 aprile 2023

> Dott. Giovanni Martemucci

> Portavoce Azienda Sanitaria Locale Matera

