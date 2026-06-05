A Montescaglioso, da oggi, nuova sede per la guardia medica

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera -con una nota- informa i cittadini che, “a partire dalle ore 20 di oggi 5 giugno 2026, il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) di Montescaglioso sarà operativo nella nuova sede della Casa della Comunità di Montescaglioso, situata nell’ex Palazzo Comunale in Via Ludovico Ariosto n. 29.

Restano invariati il numero telefonico del servizio, 0835/253939, e gli orari di attività:

• Giorni feriali: dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo;

• Giorni prefestivi: dalle ore 10 del giorno prefestivo fino alle ore 8 del giorno successivo al festivo.

L’ASM comunica inoltre che, a decorrere da lunedì 8 giugno 2026, tutte le attività del Distretto Sanitario di Montescaglioso saranno trasferite nella nuova sede della Casa della Comunità, in Via Ludovico Ariosto n. 29.

Gli orari di apertura al pubblico saranno al momento i seguenti:

• Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle ore 8 e 30 alle ore 12 e 30;

• Martedì e Giovedì: dalle ore 8 alle ore 12 e 30 e dalle ore 15 alle ore 17 e 30.

L’ASM ringrazia per la collaborazione e conferma il proprio impegno nel garantire servizi sanitari sempre più vicini alle esigenze dei cittadini.”

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