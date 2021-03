Crescono senso di responsabilità, voglia di vaccinarsi per mettere da parte, prima o poi, quel clima da ‘confinamento domiciliare” con movimenti limitati, lavoro e scuola distanza, che sta inaridendo rapporti ed economia. I punti vaccinali della tensostruttura donata da Qatar, e allestita accanto all’Ospedale Madonna delle Grazie e presso la sala del consiglio comunale ”Pier Paolo Pasolini”, rispettivamente a sud e a nord della città, hanno fatto registrare una media di oltre 300 persone sopratutto del mondo della scuola, del Comune e delle forze dell’Ordine tra richiami di dosi e avvio delle prime.



Tutti alle prese con un iter organizzativo da rispettare e con una modulistica integrata, come da disposizioni ministeriali, che ha imposto un surplus di lavoro nelle filiera di accettazione e poi di espletamento delle diverse fasi vaccinali. Accessi controllati, uno per volta, con tanto di numerino per accedere allo sportello, previo controllo della temperatura con i volontari di Legambiente come Donato, Ivan , Antonio che hanno dato il cambio a ‘zio’ Pio Acito e altri ,nel corso del pomeriggio, presso il punto di vaccinale di via Sallustio. Naturalmente numero scandito a voce alta nell’androne del centro di quartiere ”Il Circo” prima di accedere alla sala Pasolini e passaparola a quanti erano più distanti. Tutti armati di pazienza in attesa di vaccinarsi, su base volontaria, in attesa del turno e guardando la schermata sul video che riporta il numero della stanza dove vaccinarsi. Poi l’anamnesi, gli ultimi dettagli e la ”puntura” liberatoria del vaccino. La pausa di dieci minuti per eventuali controindicazioni e l’uscita su un percorso guidato, tenendo a mente la data.



Una telefonata a casa per comunicare che è andato tutto per bene e il pensiero al lavoro di domani in Municipio o a scuola, come il personale dell’Istituto ”Morra” che continua con le forme di didattica consolidate. L’auspicio è che la dose di vaccino avvicini la data del ritorno a scuola e, magari, se il BelPaese – a livello ministeriale e regionale-sarà lungimirante e meglio organizzato, con gli studenti che possano fruire della stessa possibilità di docenti e personale dirigenziale e A.T.A. Non è il solo auspicio raccolto al Punto vaccinale. Ci chiedono quando partiranno le vaccinazioni a domicilio, per le persone – sopratutto anziane o disabili o affette da malattie invalidanti- che oggettivamente non possono muoversi. Richiesta pertinente. E’ un problema organizzativo da garantire con l’apporto di unità mobili e , per quanto se ne sa, con i medici di famiglia. Tutto da definire. Ma attendiamo l’ufficialità. A ognuno le responsabilità del caso con la domanda scontata: la sanità pubblica può reggersi per gran parte sul volontariato e la disponibilità di quanti, medici e infermieri, sono andati in pensione? Serve una sterzata, ma evitando altra confusione. Concretezza nel reale. Le piattaforme digitali hanno un tallone d’Achille nel software e nella banda larga, sopratutto in un Paese, in forte ritardo sotto questo aspetto. Senza dimenticare la sciagurata decisione di chiedere ‘spid’ o ”pec” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione.Altra burocrazia, tenendo conto della scarsa alfabetizzazione informatica in una regione anziana come la Basilicata, o altro business se vi pare. Siamo in emergenza. Serve concretezza e non stress e perdite di tempo. E poi vaccini in quantità, senza annunci o gestioni equivoche come accaduto anche nella nostra regione con figli e figliastri, come ripete un antico detto popolare. Potenza dell’ipocrisia…