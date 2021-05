Per chi piace vaccinarsi facile, con una botta e via, ecco giungere il vaccino “Johnson & Johnson” che con un unica dose immunizza dal covid19. A Matera sarà somministrato in questo fine settimana (da domani fino a domenica) per gli over 40, così come specificato nel comunicato della ASM che segue:

“Da venerdì 21 a domenica 23 maggio, a Matera, “Open Day Johnson & Johnson” per gli over 40.

D’intesa con il Comune di Matera, l’ASM ha programmato tre giornate per promuovere le vaccinazioni mettendo a disposizione 250 dosi al giorno, da somministrarsi dalle ore 15 alle ore 20, presso la Sala Consiliare Pasolini” sita in Via Sallustio, all’interno del Centro Commerciale “Il Circo”.

Il link alla piattaforma di prenotazione è consultabile sulla home page del sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria di Matera.

Si raccomanda di compilare tutta la documentazione scaricabile dal sito in modo da agevolare le operazioni di somministrazione e rispettare i tempi di prenotazione.”