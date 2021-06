Una sezione a Matera della storia della medicina e con tutto quello che hanno rappresentato e continuano a rappresentare il Museo delle arte sanitarie e l’Ospedale degli Incurabili di Napoli, quanto a professionalità, ricerca, terapia e tanta memoria su buone pratiche che hanno lasciato il segno. E’ il desiderio, la volontà, il sogno nel cassetto, se preferite del professor Gennaro Rispoli, direttore di quel Museo e ancora una volta protagonista di una grande mostra ” Pianeta Pandemia. Storie di epidemie e vaccini”, preparata con Carmela Caccioppoli, e allestita insieme all’architetto Biagio Lafratta presso l’ex ospedale San Rocco di Matera. ” Sono di Napoli – dice il professor Rispoli, in occasione della presentazione ufficiale del 27 giugno- e ho scoperto che gran parte dei maestri degli Incurabili erano napolitani, ma anche lucani e pugliesi, calabresi. Ma sopratutto gente della ”Lucania” che veniva a studiare negli ”Incurabili” che all’epoca era l’Università. Cominciavano a imparare il mestiere. Poi facevano la spola tra le loro terre e l’ospedale principale del Regno. Ma è rimasta questa tradizione fino agli Venti, Trenta e anche oltre del secolo scorso. In questa mostra c’è un omaggio ai medici di questa terra. Lo abbiamo ricordato. C’era chi veniva da Chiaromonte ,da Venosa, Tricarico e altri centri. C’è stata una fioritura di professionalità”.



E il motivo è presto detto per la considerazione che la città Partenopea ha avuto in Europa per lungo tempo. “Napoli, capitale dell’ex Regno delle Due Sicilie -aggiunge Il dottor Gennaro Rispoli- ha continuato ad essere punto di riferimento per il Mezzogiorno anche dopo. Ecco perchè poi nascono figure emblematiche come Giovanni Niglio, Frusci, Rocco Mazzarone. Sono persone che, ritornate sul territorio, hanno fatto tesoro di questo ”sposalizio” tra la loro esperienza del territorio e l’università. Le vostre terre hanno qualcosa di magico , perchè è come se il rapporto tra ambiente , clima, povertà ha generato una attenzione massima all’epidemia. Perchè la malaria, la tubercolosi colpiscono il Sud del Paese? Mi appare evidente. Perchè le condizioni della classe dei servitori della gleba, dei contadini, il latifondo, sopratutto alcune situazioni di povertà e di commistione abitativa tra uomini e animali lo hanno evidenziato. E Carlo Levi nel suo ”Cristo si è fermato ad Eboli ” lo ha citato, con quel raccordo tra la malattia e il sociale. Il binomio di sanità e società è il nuovo modo di raccontare la storia. Nel 2019 lo abbiamo raccontato attraverso gli ospedali a 360 gradi oggi, con questa mostra, lo stiamo raccontando attraverso malattie evidenti , che non sono un problema dell’uomo , del singolo ma di una società che muore, se non sa reagire. Come reagisce? Ma con la scienza ,la solidarietà, buone pratiche, senso di responsabilità”



Inevitabile chiedergli se è fiducioso su una soluzione positiva dell’epidemia da coronoavirus covid 19 e del verificarsi, preoccupanti, della evoluzione delle varianti”.

” Sono comunque fiducioso – risponde il professor Gennaro Rispoli- Siamo organizzati per quello che possiamo essere ma, sopratutto, diciamo la verità: è solo il tempo che può darci una risposta. E’ inutile bersagliare gli infettivologi sul Come andrà a finire? . Forse l’unica risposta sulle malattie epidemiche forse possiamo darla noi guardando il passato. Ma è difficile prevedere agli inizi come finirà l’epidemia . Per esempio io sostengo, sempre, se invece di guardare nella palla di vetro avessero guardato alla Spagnola ‘, che è stata l’ultima grande epidemia che ha fatto 100 milioni di morti , si sarebbero resi conto che anche in quel caso ci sono stati due, tre anni di sofferenza con tre ondate e,forse una quarta piccola ondata. Sono modelli storici -osserva paradossalmente preziosi per comprendere quelle situazioni. E poi, guardate, che le armi sono le stesse : isolamento , il filtro delle vie aeree, l’igiene delle mani. Quando sentiamo parlare di quarantena o lazzaretto, e per la peste nei secoli ce ne sono stati , l’Italia sotto questo aspetto è stata all’avanguardia. I primi lazzaretti li abbiamo avuti a Venezia, Milano, Firenze, Napoli, descritto anche in lettura come accaduto nei Promessi Sposi del Manzoni e non solo. L’isolamento è importante. Probabilmente dovremmo, e sta già accadendo, cambiare stili di vita e adeguarci. Certo è bello vedere una piazza piena di gente, una discoteca gremita. Ma è anche bello leggere di sera un bel libro , ascoltare musica o una cenetta all’aperto”.



Tanto buon senso dispensato a piene mani e se il professor riuscirà a coronare il suo sogno a Matera, in Basilicata, avremo recuperato parte della nostra storia della medicina. Visitate la mostra, con tanto materiale inedito, e ne avrete una conferma. E se volete approfondire il volume ”Pianeta Pandemia. Storie di Epidemie e vaccini”, edito da ”Il faro di Ippocrate . Museo delle Arti Sanitarie”, non può mancare nella biblioteca degli appassionati di storia, medicina, costume e cultura sanitaria pensando a quello che hanno fatto Giuseppe Moscati o il nostro Rocco Mazzarone, lasciandoci saperi e tanta umanità.