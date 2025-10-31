A Matera dietro le quinte dell’ortesi d’avanguardia

Standard o su misura c’è una opportunità per tanti, che hanno subito traumi di diversa origine, tipologia e gravità, di utilizzare una dispositivo medico, un tutore, un’apparecchiatura ortopedica o similare, nella vasta filiera dell’ortopedia, per recuperare autonomia e muoversi di conseguenza. E tanto fanno innovazione, ricerca, collaborazione clinica per raggiungere risultati spesso impensabili, ma fattibili sul campo. Ne abbiamo avuto conferma giovedì 30 ottobre nell’iniziativa promossa dalla Nova Salus group di Matera che ha mostrato sul campo come si possano risolvere tanti problemi con soluzioni su misura, magari utilizzando una fresatrice a controllo numerico per realizzare busti in 3 D, protesi di arti come il ginocchio elettronico con materiali all’avanguardia. Del resto i record, e non solo in atletica, ma in diversi sport da atleti paralimpici sono merito di protesi di un presente che guarda al futuro. E Nicolò Staffieri, amministratore dell’azienda, ha mostrato quanto creatività artigianale e innovazione vadano a braccetto, con un invito preciso a quanti abbiano necessità di fruire di soluzioni di ortesi di puntare su esperienza e competenza. E l’incontro con medici, atleti, le esperienze di persone che hanno visto cambiare la propria vita grazie a un ”ausilio” su misura o di poter guidare un auto (l’officina della Nova Salus e non solo per questa è conosciuta in varie regioni) o altro veicolo, oggi anche elettrico. E alla fine un brindisi alla nuova vita ci sta… Del resto è Nuova salute, traduce in italiano il nome latino della dinamica azienda materana.

