A Matera al via gruppo auto aiuto per padri separati

Se ne parla poco della loro situazione di disagio,fatta eccezione per fatti di cronaca, legati a contenziosi per incontrare i figli o per altre situazioni di disagio che il legislatore ha lasciato a metà ma non ha ancora risolto , legate alla vasta materia delle separazioni. Servono ascolto e sostegno soprattutto. Segnaliamo, in proposito, l’iniziativa della psicologa Floriana Rubino che dal 24 ottobre, presso Omnia salute, avvierà un percorso con il gruppo di auto mutuo aiuto per papà separati. Otto incontri con cadenza quindicinale per affrontare una problematica a tutto tondo, come riporta la nota diffuso dalla psicologa. Per informazioni contattare i numeri di telefono della dottoressa Floriana Rubino e di Omnia salute.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

Il 24 Ottobre 2024 a Matera presso OmniaSalute Via S. Pardo n.1 alle ore 20,00 partirà il gruppo di auto mutuo aiuto riservato ai papà separati, condotto dalla dottoressa Floriana Rubino, psicologa.

Durante gli incontri di gruppo saranno proposte un insieme di azioni a sostegno della genitorialità ai padri separati e divorziati, impegnati in una difficile transizione.

Nel gruppo – nel reciproco riconoscimento e sostegno – i padri potranno avviare nuovi percorsi di risocializzazione e risanamento delle ferite.

In un contesto di povertà di reti di ausilio famigliare – parentale e amicale – dove la genitorialità al maschile viene vissuta e percepita spesso in solitudine e con grandi fatiche, il gruppo di auto mutuo aiuto per papà separati è un’iniziativa di sollievo a sostegno alla genitorialità responsabile.

Gli incontri si terranno il giovedì sera con cadenza quindicinale, per un totale di 8 incontri.

I padri separati sono figure familiari spesso trascurate dai servizi istituzionali, sono portatrici di fragilità inascoltate e di molte complessità nell’esercizio del proprio ruolo educativo e affettivo, che agiscono spesso in solitudine, con scarsi mezzi economici.

Sono tanti gli argomenti che i papà potranno affrontare e condividere: i cambiamenti concreti nella quotidianità, l’impatto emotivo, psicologico e relazionale nella separazione, il dolore del cambiare casa, i bisogni dei figli e le loro reazioni alla separazione, la relazione con l’ex partner; gli aspetti giuridici e legali da attenzionare (approfonditi grazie alla partecipazione di un avvocato ad un incontro dedicato), la relazione con un nuovo partner, il rapporto con le famiglie di origine.

Per conoscere maggiori dettagli e modalità di iscrizione al gruppo, si prega di contattare

la dott.ssa Rubino 3202592634

