A…come Avis per un 2024 all’insegna delle cultura delle donazioni

L’appello a farsi avanti, soprattutto tra i giovani delle scuole, è continuo. E in relazione a un fabbisogno continuo, che non può interrompersi a Matera e nel territorio della Asm, dove l’attacco informatico degli hacker al sistema informatico sanitario regionale ha procurato contraccolpi anche in Ospedale. Ma l’Avis non demordono in attesa di tempi migliori, partendo dal lusinghiero risultato del 2023, che ha visto un incremento del 10 per cento delle donazioni di sangue intero e del 48 per cento di plasma. Un dato emerso dalla assemblea organizzativa cittadina, con una serie di adempimenti, che porterà nel 2025 al rinnovo degli organismi direttivi. Il ”giovane” presidente Pino Loperfido, dopo due mandati, lascerà il testimone ad altri, alle nuove generazioni come si suol dire per quella ”trasfusione” di globuli rossi da anno Santo delle donazioni. Il 2025, infatti, per la Chiesa in particolare è l’anno di grazia delle indulgenze …anche per il mondo della Sanità pubblica, ridimensionata, illusa, e con un diritto alla cura negato soprattutto al Sud e a tutto vantaggio di quella privata. Resta il messaggio invito dell’Avis a donare. Fatelo. E passate parola.



IL COMUNICATO STAMPA

Sabato 24 febbraio 2024 alle ore 17.30 nel salone della Caritas, sita in via Cappuccini n. 15, sì è svolta

l’assemblea annuale 2024 dell’ Avis Comunale di Matera.

Erano presenti l’avv. Sara Rosa De Feudis, Presidente di Avis Regionale Basilicata, un delegato del Presidente di Avis Provinciale Matera unitamente ad alcuni consiglieri.

Dopo l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza e la nomina dei questori di sala, sono stati avviati i lavori assembleari con la presentazione delle relazioni del consiglio direttivo e del tesoriere.

Ai numerosi soci presenti, sono stati presentati i risultati del 2023, che registrano un totale di circa 2.000 donazioni, con un incremento del 10% delle sacche di sangue intero e del 48% di plasma, oltre alla partecipazione dei volontari a numerose attività svolte, fra le quali gli incontri nelle scuole primarie e superiori e l’ adesione alle campagne di raccolta fondi nazionali; a seguire, sono stati presentati i bilanci, consuntivo 2023 e preventivo 2024.

Alla lettura dei verbali del collegio dei Revisori dei conti e della Commissione verifica poteri, è seguito

l’intervento del dott. Valentino, che ha approfondito tematiche sanitarie legate alla donazione di sangue, rispondendo anche a domande dei donatori presenti.

L’assemblea è proseguita con la nomina dei delegati alle assemblee provinciale e regionale e la elezione della Commissione Verifica Poteri per il mandato 2024 – 2027.

In un clima di serena e gioiosa partecipazione, l’incontro si è concluso con la consegna ai donatori delle benemerenze per il numero di donazioni effettuate, momento di gratificazione per ogni socio e di grande orgoglio per l’Associazione tutta, consapevole che il loro è un gesto che cambia la vita di chi riceve e di chi dona, perché dà a essa senso e spessore etico