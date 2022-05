”Misura e controlla la tua pressione, vivrai più lungo” un invito prontamente raccolto dai frequentatori del mercato a chilometri zero di ‘’Campagna Amica’’ di Coldiretti che a Matera hanno avuto modo di misurare sul posto, tra un acquisto e l’altro, se quella formidabile macchina di trasformazione di materie prime- che è il corpo umano- funzioni o mostri qua e là i segni del tempo, dello stress o di una alimentazione che scantona verso il diabete,la glicemia, la colesterolemia e via elencando. Qualche minuto di pazienza e il responso di valori, con tre misurazioni che fanno media. Per qualcuno il consiglio ad approfondire e a riguardarsi controllando a casa la pressione e poi i consigli di Coldiretti, sempre preziosi, a nutrirsi con prodotti alimentari genuini, locali e di stagione. E poi ‘’modus in rebus’’ fare movimento , vivere all’aria aperta e corretti stili di vita. Basta poco. E merito di una giornata dedicata a un controllo che richiede pochi minuti, grazie alla collaborazione tra Coldiretti società italiana dell’ipertensione arteriosa e Lega italiana contro l’ipertensione arteriosa ” campagna mondiale di sensibilizzazione per la lotta all’ipertensione arteriosa” con il patrocinio della Croce rossa italiana.