Continua il monitoraggio al covid 19 e sue varianti con 65 casi positivi rilevati ieri dalla task force regionale, che ha effettuato 1210 tamponi. Un dato nella media della settimana e con 70 guarigioni. In aumento il numero di vaccinati, con 708.529 dosi somministrate su 553.254 residenti. Nel complesso sono 394.590 i lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e 313.939 la seconda. Una buona progressione. Ma c’è da raggiungere quanti, per scelta, perplessità, mancanza di fiducia o altro, non si sono ancora vaccinati. L’unità mobile della Asm, che da domani raggiungerà i primi tre Comuni del programma, è una conferma che non bisogna abbassare la guardia. Anzi

LA NOTA DELLA REGIONE

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 26 agosto, sono state effettuate 2.553 vaccinazioni.

A ieri sono 394.590 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (71,3 per cento) e 313.939 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (56,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 708.529 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 1.210 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 65 (e di questi 60 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 70 guarigioni.

