Il report riferito a ieri della Task force regionale anticovid segnala 55 casi positivi(45 dei quali residenti in Basilicata) su 734 eseguiti, 23 guarigioni e 1 decesso. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale. Sono i ragazzi che si stanno attivando per il richiamo della seconda dose o per fare la prima, in vista delle vacanze, dell’accesso a locali, musei e della scuola, naturalmente che comincia tra un mese. Ci sono ancora gli indecisi , i rinunciatari nelle fasce over 60-80 anche a causa -aldilà di scelte e convinzioni personali, visto che il vaccino era e resta su base volontaria- di una campagna di informazione spesso contradditoria e strumentale, frutto di mediocrità e di interessi legati al mercato dei vaccini. La Basilicata, intanto, va avanti con il 68,6 dei residenti che ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 53,7 ha effettuato la prima dose. Un consiglio infine a una fascia poco attenta di smanettatori del web, che effettuano il passaparola sullo stato del covid in Basilicata, che la indicherebbe ora in questa o in quella fascia di rischio. Evitate il tam tam da copia in colla, che porta a disinformazione e allarmi fuori luogo. Attendete,piuttosto, l’ufficialità. A oggi non ci sono nè decreti del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e nè del presidente della giunta regionale Vito Bardi.



VACCINAZIONI E TEST COVID-19, AGGIORNAMENTO DEL 17 AGOSTO

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 16 agosto, sono state effettuate 3.575 vaccinazioni.

A ieri sono 379.791 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (68,6 per cento) e 297.291 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (53,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 677.082 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 734 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 55 e tra questi 45 residenti in Basilicata sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 23 guarigioni di cui 22 residenti in Basilicata ed è deceduta una persona.

Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi sarà consultabile dopo le ore 14,00 di oggi collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd.