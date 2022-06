Zullino e Vizziello: ve lo spieghiamo noi il plebiscito a Policoro, altro che Leone

“Con profondo rammarico apprendiamo dal quotidiano “Le Cronache Lucane” una errata notizia che falsa involontariamente il dato elettorale di Policoro nell’opinione pubblica.”

Inizia così una nota diffusa dai consiglieri regionali leghisti Massimo ZULLINO e Gianni VIZZIELLO in disaccordo con la lettura del quotidiano citato del dato elettorale policorese. E precisano:

“Dunque, l’unico candidato che in qualche modo potrebbe essere considerato vicino alla Lega che ha superato la soglia delle 200 preferenze ed ancora in corsa per il seggio in caso di vittoria al ballottaggio di Nicola LOPATRIELLO è proprio il candidato sostenuto da Zullino e Vizziello, ovvero Domenico BIANCO (che, da solo, ha ottenuto più preferenze dei tre candidati messi insieme e sostenuti da Pepe e Cariello nella lista di Leone).

Questo a dimostrazione che Zullino e Vizziello hanno avuto ragione su Policoro. Chi ha fatto in modo che Domenico BIANCO venisse allontanato dalla Lega ha sbagliato e pure di grosso, perché Domenico già Segretario Provinciale della Lega Matera e candidato alle regionali del 2019 era e resta ancora oggi la migliore risorsa sul territorio. Per cui il lavoro di inclusione e ricucitura che Zullino e Vizziello mettono in campo non può che essere salutare per il partito. Questo dimostra che si doveva andare uniti e non giocare a “frecacompagno”.

Ora solo se LOPATRIELLO, come ci auguriamo, dovesse vincere il ballottaggio si può pensare di ricostruire qualcosa di serio su Policoro.

Altro dato non meno importante è dire che Leone ha ottenuto il “plebiscito”. Un uomo già Sindaco di quella Città, già Assessore Regionale alla Sanità e Consigliere regionale in carica che si intestava circa 1500 preferenze ma che si ferma a sole 380, battuto anche dal suo ex collaboratore Massiliano Padula (413)… viene considerato plebiscito? Ognuno tragga le proprie considerazioni!

L’unico uomo da plebiscito al massimo può essere Modarelli (oltre 700 preferenze) candidato anche lui nella lista “Forza Policoro” sostenuta guarda caso sempre da Zullino e Vizziello con Domenico BIANCO per LOPATRIELLO Sindaco.

Il dispiacere più grande è che in questo momento storico dove la comunicazione detta le regole sull’informazione e quindi indirettamente incide sulla credibilità anche della politica e degli uomini che fanno politica, penalizzati da questa pandemia che li ha visti lontano dalle piazze, dal contatto con la gente, da quel rapporto necessario e continuo per la vita di tutti i giorni. Con queste errate notizie si demoliscono uomini, partiti e la politica stessa.

Sono un grande fautore della libertà di stampa, della libera informazione e della libertà di pensiero…. Ma queste non possono prescindere dalla VERITÀ. Perché anche i diritti hanno un limite, si un limite! Il diritto di una persona termina quando invade il diritto altrui.

Plaudo quindi alla libera informazione ma questo presuppone il dovere della verità. Questo è il nostro diritto. La verità! Per tale ragione, sicuri che trattasi di un mero errore, ci aspettiamo una correzione del quotidiano ad onor del vero!”