Zullino: Bardi sbugiardato dagli esponenti della sua maggioranza

«Ancora una volta il Presidente Bardi viene sbugiardato dagli esponenti della sua stessa maggioranza dopo le ultime dichiarazioni sul tema della sanità. La posizione dei Senatori, degli Onorevoli, dei Consiglieri regionali e del Presidente del Consiglio nonchè dei commissari provinciali PZ e MT di Fratelli d’Italia fa emergere quanto oramai Bardi non sia in grado di adottare delle scelte condivise che vadano a tutelare gli interessi della collettività. Ancora una volta non sa fare il politico e cerca di mettere uno contro l’altro gli esponenti politici di FdI». È quanto afferma il capogruppo di “Basilicata Oltre”, Massimo Zullino che aggiunge: «Da tempo sostengo che il presidente Bardi rappresenti un serio e concreto pericolo per i partiti, per la politica e quindi per la comunità di Basilicata. Ne è testimonianza l’ennesima forte presa di posizione della sua stessa maggioranza che evidenzia come le ultime scelte sanitarie stiano solo per peggiorare ulteriormente le condizioni di vita dei lucani. Parliamo di un sistema sanitario che oramai è al totale collasso. Inutile le prese in giro del presidente, i lucani ormai hanno capito che con il suo fare da finto ingenuo sta distruggendo un’intera regione. Non capisco come Bardi possa essere fiero di un risultato di questo genere».

«Il presidente Bardi smetta -conclude il consigliere regionale, Massimo Zullino- di insistere in questa direzione che non porta a nessun risultato, se non a nuovi fallimenti. Ogni giorno che passa, si ritrova ad essere sempre più solo con nuovi pezzi che non condividono il suo operato. Bardi ha già fatto troppi danni e ha mancato troppe volte di rispetto la popolazione lucana, pertanto, faccia un gesto responsabile e rassegni immediatamente le sue dimissioni».

