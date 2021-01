Da zona gialla a zona bianca per la Basilicata il passo è breve, nonostante il numero ridotto di tamponi eseguiti, l’assenza di certezze sui trasporti extraurbani per il ritorno a scuola degli studenti e di conferme sui tempi della campagna vaccinale. Ma contano i numeri e le condizioni di vivibilità nella pandemia potrebbe aprire presto un portone sull’avvio primaverile della stagione turistica. Non solo nella Città dei Sassi ma anche nel Metapontino e in altre zone della Basilicata. Ma per non perdere una opportunità che significa ripresa dei flussi occorre lavorare sull’offerta, sulle cose da fare. Da qui la proposta del consigliere comunale avv. Nicola Casino (Forza Italia) di darsi una mossa, attivando una cabina di regia con quanti a vari livelli e responsabilità operano nel settore. Non avremo i numeri dell’anno da capitale europea della cultura, ma serve muovere l’economia.



BASILICATA VERSO LA ZONA BIANCA. RIPARTENZA DEL TURISMO, INTERVENTO DI NICOLA CASINO.

E’ delle ultime ore la notizia che vedrebbe la Basilicata rientrare nel perimetro delle zone bianche, misura questa che permetterebbe, di fatto, la ripartenza completa ed organica di ogni attività produttiva ed economica. Si tratta di uno spazio di libertà guadagnatoci, come cittadini lucani, sul campo, anche grazie alla lungimiranza delle misure di contenimento attuate dalla Regione Basilicata e all’immenso spirito di collaborazione della comunità tutta. Come sappiamo, la pandemia da coronavirus ha messo in ginocchio, da marzo scorso, l’intera economia nazionale, sacrificando in modo particolare le imprese del turismo, dell’artigianato, dell’arte e della cultura. Matera, che salutava l’anno da Capitale europea della cultura, accarezzava assieme agli operatori economici tutti, l’aspirazione di un 2020 che stabilizzasse la curva della crescita delle presenze nel territorio. Le attività sorte negli ultimi anni hanno quindi pagato un prezzo altissimo a fronte dei cospicui investimenti realizzati per dar vita alle varie attività. Certo, non era prevedibile una pandemia che ha riguardato l’intero pianeta ma, adesso, è il tempo che la politica faccia la sua parte. Matera ha costruito la sua economia circolare sul comparto del Turismo e della Cultura, dando grande prova di qualità nell’offerta e nell’accoglienza ai visitatori. La stagione della ripartenza è ormai alle porte e quindi, come cittadino, prima ancora che come amministratore, avverto forte l’esigenza di tenere alta l’attenzione e la predisposizione di misure concrete verso tutti quei cittadini, famiglie ed imprese che, oggi più che mai, abbiamo il dovere di prendere per mano.

Si attivi immediatamente una cabina di regia che metta insieme, sigle datoriali, associazioni di categorie e quanti, da sempre, cittadini modello per la nostra comunità, vogliano dare una mano nella costruzione delle misure politiche che l’attuale maggioranza al governo della Città ha il dovere di predisporre, senza perdere ulteriormente tempo prezioso.