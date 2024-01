Zizza nuovo presidente delle Ferrovie Appulo lucane

Vittorio Zizza ( Lega) è il nuovo presidente delle ferrovie appulo lucane. E’ stato eletto, con altri componenti del consiglio di amministrazione, dall’assemblea dei soci , riunitasi presso il ministero dei trasporti. Zizza, imprenditore, è stato parlamentare e sindaco di Carovigno.

VITTORIO ZIZZA PRESIDENTE

Vittorio Zizza, 57 anni, già Senatore della Repubblica e Sindaco di Carovigno, è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie Appulo Lucane.

Lo ha nominato oggi l’Assemblea dei Soci riunitasi al MIT. Subentra all’Avv. Rosario Almiento.

Nel nuovo Cda, che resterà in carica per i prossimi 5 anni, sono stati nominati anche la Dott.ssa Rosella Di Tullio, 53 anni, originaria di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, e il Dott. Gioacchino Allegretti, 51 anni, originario di Terlizzi, in provincia di Bari.

“Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per la fiducia accordatami – dichiara il Presidente Zizza – sono onorato di guidare un’Azienda che negli ultimi anni si è contraddistinta per innovazione ed efficienza. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza imprenditoriale ed amministrativa per vincere le tante sfide che ci attendono”.