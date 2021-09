Ricorderemo la sua pacatezza, le acute analisi a tutto tondo sugli scenari della politica nazionale e meridionale e con un invito a non esasperare gli animi, ma a portare avanti con decisione e fino in fondo battaglie e programmi per il Sud, per Matera e la provincia di Taranto in ”continuità e contiguità” con l’arco jonico. L’on Ludovico Vico (Pd), deceduto a 69 anni dopo una malattia, ha lasciato un vuoto tra gli amici- e tali li considerava- della associazione Zes Lucana che ha presieduto, della Zona franca urbana e in quanti in Parlamento hanno lavorato , con lui,a stretto gomito. Un ricordo in proposito della ex senatrice del Pd Maria Antezza.

I funerali si svolgeranno giovedì 9 settembre alle ore 16.30 presso i Padri Passionisti di Manduria.

IL CORDOGLIO DELLA EX SENATRICE MARIA ANTEZZA

“Con grande tristezza scrive l’ex parlamentare del Pd, Maria Antezza- mi giunge la notizia della morte del già onorevole, collega e amico, Ludovico Vico, tarantino con grande amore per la nostra Matera, con il quale ho lavorato in grande sintonia, in Parlamento, condividendo battaglie comuni per il mezzogiorno e la nostra terra di Basilicata. In particolare per Matera 2019, per la ZES Ionica e, soprattutto, per il finanziamento relativo al completamento della ferrovia nazionale Ferrandina-Matera. Non si è mai tirato indietro, ottimo parlamentare e persona sicuramente bella dentro. Ci mancherai, caro Ludo. Così mi piaceva chiamarti e così ti voglio salutare e ricordare a quanti hanno avuto modo di lavorare con te e di averti come amico.”



IL RICORDO DI ROBERTO CIFARELLI

CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI LUDOVICO VICO

La scomparsa dell’Onorevole Vico priva la Basilicata di un uomo di grande valore e di un politico particolarmente illuminato. Da giovane segretario dei Democratici di Sinistra della città di Matera l’ho incontrato per la prima volta vent’anni fa, allorquando trasferitosi nella città dei Sassi si mise a disposizione con umiltà e gentilezza. Elementi distintivi del suo carattere.

In seguito ci siamo ritrovati insieme ad affrontare alcune emergenze occupazionali del materano come la vertenza Ferrosud oppure con l’approvazione definitiva della Zona Economica Speciale Jonica ad elaborare opportunità di sviluppo e crescita per il nostro territorio .

In questo momento particolare non ci resta che stringerci intorno alla famiglia e a tutti coloro che hanno apprezzato le sue qualità.

Potenza, 08 settembre 2021 Il Consigliere Regionale

Roberto Cifarelli