…se avranno risposte convincenti, rassicuranti e con tanto di impegno su temi che vanno dal sociale ai diritti, dai migranti all’urbanistica e a ripristinare, per esempio, strumenti di partecipazione come i comitati di quartieri rimossi dallo Statuto comunale quasi 10 anni fa. A chiederlo, al candidato sindaco Domenico Bennardi ( sostenuto da M5s, Volt, Psi-Verdi e Matera 3.0) nove concittadini dalle esperienze diverse ma con una sensibilità comune verso la città, le sue potenzialità, contraddizioni che ne hanno spesso snaturato identità e anima, tra una ricorrente variante al Prg e il ‘tiriamo avanti” senza ascoltare la gente. E così in una lettera aperta, al candidato Bennardi, si chiede di rispondere a 10 punti sui quali Pino Annunziata (medico, ha lavorato per molti anni nel dipartimento immigrazione OMS)Teresa Bengiovanni (Ingegneria Clinica, esperta in programmazione sanitaria) Peppino Gambetta (autori di libri e attento osservatore della murgia materana) Edoardo DeRuggieri (medico, psichiatra del territorio ) Enzo LaCasa (imprenditore informatico )Marino Trizio (animatore culturale, Città Plurale) Giovanni Moliterni (libraio) Angelo Guida (commercialista) e Michele Morelli (animatore culturale, Mutamenti a Mezzogiorno) chiedono una risposta. Poi decideranno come votare. Buona lettura, in attesa di risposte.

Lettera aperta al candidato Bennardi

Per esprimere la nostra “preferenza” domenica 4 ottobre abbiamo bisogno di conoscere il suo punto di vista sui seguenti dieci punti.

1.Cosa pensa dei “decreti sicurezza”. Quali sono le sue proposte per rendere la nostra città più “umana”. Sarebbe disponibile a destinare parte del patrimonio immobiliare pubblico a programmi di accoglienza e integrazione al fine di superare i “disumani” centri di accoglienza.

2.Cosa pensa dello “ius soli”, della possibilità che il nostro paese riconosca la cittadinanza in conseguenza del fatto di essere nati sul nostro territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

3.E’ disposto a sostenere la necessità di migliorare il nostro sistema socio – sanitario attraverso i fondi MES dedicati “privi di condizionalità” messi a disposizione dalla Comunità Europea. Cosa intende fare per contrastare la cultura delle RSA (il nuovo filone di affari) e puntare sulla medicina territoriale e la domiciliarità.

4. E’ disposto a cambiare la logica speculativa che accompagna il Regolamento Urbanistico adottato dall’amministrazione comunale e destinare le poche aree disponibili ai soli programmi di Edilizia Economica e Popolare.

5. E’ disposto a destinare le aree pubbliche individuate nella lottizzazione di Matera 90 ai soli programmi di Edilizia Economica e Popolare.

6. E’ disposto a cancellare gli effetti devastanti della delibera di consiglio comunale n.25 del 2011 “misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’attività edilizia ” (vere e proprie varianti al piano regolatore generale), tutt’ora valida grazie alle continue deroghe adottate dal governo regionale sull’efficacia della legge regionale n. 25/2009 (legge regionale speciale piano casa).

7. E’ disposto a mettere a disposizione delle associazioni culturali e di volontariato che operano da decenni sul nostro territorio parte del patrimonio immobiliare pubblico (Casino Padula, Casino Villa Longo, Casino Dragone, Centrale del Latte, l’ex scuola Garibaldi, Casa Cava, teatro La Martella …) per realizzare centri di quartiere socio educativi e di promozione culturale.

8.E’ disposto a destinare parte del patrimonio immobiliare pubblico (ex casa famiglia di San Biagio… ex biblioteca di san Giacomo…) per l’attivazione di un centro antiviolenza e di promozione della cultura di genere e affidare la gestione al CollettivoDonneMatera e all’ass.ne Ri(S)volta che da anni si battono su questi temi.

9. E’ disposto a rintrodurre nello Statuto comunale i Comitati di Quartiere, cancellati dalle precedenti amministrazioni.

10. E’ disposto a modificare i progetti invasivi che si stanno consumando nel Parco della Murgia Materana (ladri di storia) e destinare parte dei fondi disponibili alla “ricerca”.

Avremmo bisogno di sapere signor candidato sindaco Bennardi quale è il suo punto di vista su queste questioni.

Siamo figli della Resistenza. La destra non è il nostro campo, la nostra “preferenza” non potrà mai manifestarsi nei confronti di chi rappresenta quei valori e soprattutto li pratica.

Pare evidente che se non vi saranno risposte convincenti, non resta che dichiarare la nostra indisponibilità alla resa.

