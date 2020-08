L’elenco della spesa, con la consueta elencazione di punti e aree di intervento c’è sempre,e i candidati sindaci affidandosi a un ampio testo su formato cartaceo ed elettronico, un po’ sintetizzando a braccio con due, tre priorità, dicono cosa vorrebbero fare per Matera e i materani. Ed è bene che gli elettori, aldilà della pressante richiesta di voti e consensi, si informino, leggano e magari approfondiscano per verificare la credibilità, consistenza e fattibilità di quanto proposto. Per tutti vale lo stesso interrogativo: i progetti si fanno se la macchina amministrativa è adeguata, dinamica e se viene incontro alle risposte dei cittadini, altrimenti non si va da nessuna parte. Serve indicare metodo e fabbisogni. Quanti ripetono che la ‘’macchina’’ va motivata valorizzando le risorse, ripetono un clichet già visto del ‘’faremo e vedremo’’ con i risultati che sappiamo. La riflessione del pro sindaco Serravezza che apre una finestra sul tema del rapporto tra sindaci potenziali ed elettori, disorientati per gli inevitabili cambi di casacca dell’ultima ora, al ballottaggio o in corso d’opera, è un contributo a confrontarsi. Meglio togliersi i dubbi. Un riferimento agli spazi per eventi. Il teatro Duni è lì in via Roma, in attesa delle determinazioni della prossima Amministrazione.

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Apriamoci e non chiudiamoci nelle varie stanze. Non siamo in albergo, viviamo e diamo vita alla nostra città, incontriamoci tutti in piazza. Siamo consapevoli che la situazione politica nazionale non aiuterà, anche dal nostro punto di vista, i risultati del 20 e 21 settembre. Sì elezioni? La campagna elettorale di fatto è già partita, ma credo che non si debba aver paura degli avversari. Si sente la voglia di rinnovamento delle politiche a livello locale. Credo che sarebbe un errore non tenere conto che soprattutto oggi dobbiamo provare a ritrovare nelle persone e nei cittadini comuni la voglia di partecipare. Dobbiamo aprirci, non avere paura del confronto. Fare un’analisi seria e responsabile di quanto è stato fatto partendo dal programma di mandato.



Non chiudiamoci nelle stanze, ma facciamo un percorso partecipato vero. Per far sì che i cittadini portino proposte e critiche.

L’idea è creare una proposta culturale che sia sostenibile, partecipata, che abbia un carattere strutturale e che quindi sia pensata per costruire nel presente e nel futuro. Non nata solo per soddisfare l’immediato. Proposte che si basino sulle idee e non solo sui soldi, perché la cultura non è un bene di consumo qualsiasi e non la puoi comprare. La cultura si crea coinvolgendo i cittadini, rendendoli partecipi. Matera ha bisogno di una cultura che provenga dal basso e non della politica dei grandi eventi calati dall’alto. Spero che nel programma culturale sia al centro il nostro teatro Duni che dovrebbe essere riconsegnato al più presto ai cittadini materani e farlo crescere insieme. Vorrei che tornasse a regalarci grandi eventi, ripartendo dal nostro passato per proiettarci nel futuro garantendo una programmazione culturale che copra quasi tutto l’anno. Il teatro Duni rappresenterà un ulteriore buon motivo per vivere la nostra capitale europea della cultura.

.