Votareee… per il Sindaco di Matera e i Referendum

Potete andare anche al mare,ma non dimenticate di adempiere al dovere che è anche un diritto di andare a votare per scegliere il nuovo sindaco di Matera. Cifarelli e Nicoletti, ricordiamo, hanno rivolto gli ultimi appelli ufficiali ad elettrici ed elettoric nei comizi di venerdì 6 giugno come abbiamo riportato nei servizi https://giornalemio.it/politica/cifarelli-e-nicoletti-in-piazza-per-lultimo-appello-agli-elettori/ e https://giornalemio.it/politica/ultimo-appello-ufficiale-di-cifarelli-e-nicoletti-per-il-ballottaggio/. Potete farlo prima di partire o al ritorno o nella giornata di lunedì. E lo stesso valga per i cinque referendum in materia di lavoro e di cittadinanza. Si potrà farlo fino alle 15.00 di lunedì 9 giugno. E qui va chiarito, a quanti non sono a conoscenza delle priorità e sui tempi degli scrutini, che nei seggisi procederà prima allo spoglio delle cinque schede referendarie. Subito dopo quelle del ballottaggio dei candidati sindaci Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti. Risultati? In serata… Ma prima occorre votare.