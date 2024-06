Votare è utile…a mettere una croce contro la follia della guerra!

Si sta concludendo quella che -unanimemente- è stata percepita come una delle più brutte campagne elettorali, in cui sono stati messi sotto il tappeto i temi veri in base ai quali si deve scegliere per chi votare. E si sono trasformate queste elezioni europee in una sorta di sondaggio sulla politica nazionale. Leader come Meloni di FdI, Tajani di FI, Calenda di Azione e Schlein del PD sono in lista solamente per misurare il loro consenso, avendo escluso in partenza di entrare nel Parlamento europeo. Un imbroglio che non fa altro che aumentare la confusione ed allontanare i cittadini dalle urne. Inoltre, ci stanno portando dritti verso la guerra… mentre in campagna elettorale parlano d’altro. Eppure, “pace e guerra” non è l’argomento principe su cui bisognava discutere e chiamare i cittadini a recarsi alle urne? Che ce ne facciamo di tutte le altre chiacchiere se non risolviamo questo “primum vivere“? E’ evidente che chi non lo ha fatto è perchè ha la coda di paglia, avendo sin qui -sempre- nelle sedi istituzionali votato per il riarmo (dal Parlamento italiano a quello europeo). A maggior ragione, dunque, per noi cittadini andare a votare alle elezioni europee è una occasione unica, da non perdere. Che giunge al momento giusto, quello in cui i leader europei straparlano di ulteriori carri armati, aerei, bombe, forse anche truppe da inviare sul fronte caldo ucraino/russo e di un nemico (loro amico fino a pochi mesi fa) contro cui armarsi fino ai denti. E’ una occasione da non perdere, quella del voto europeo, perchè con un solo segno di croce sul simbolo giusto, è possibile lanciare un forte NO a questo vicolo cieco in cui ci hanno infilato e che porta dritto al tragico epilogo di un conflitto atomico. Ma chi scegliere? Quale simbolo, quali candidati meglio interpretano questo grido di STOP a riarmo e guerra? E’ possibile farlo dando un voto secco ad alcuni singoli candidati (come Tarquinio e Strada, forse Ruotolo) di un PD che ha però posizioni opposte, e sugli armamenti ha sempre votato come i partiti che oggi governano l’Italia. Si può farlo votando “Alleanza Verdi-Sinistra“, ma a livello europeo i verdi hanno posizioni simili ai guerrafondai. Si può farlo, inoltre, votando M5S, che è tra i partiti più chiaramente determinato su pace e disarmo. Si può farlo, infine, mettendo la croce sul simbolo di “PACE TERRA DIGNITA‘”, una lista nata specificamente per questa battaglia di pace e disarmo, che necessiterebbe di essere aiutata a superare la soglia di sbarramento. Quindi, per concludere, se avevate deciso di non andare a votare, ripensateci. Se non avete già deciso di fare altro, potreste prendere in considerazione, con familiari e amici, questo voto utile per il futuro di noi tutti. Certo, non sarà un gesto risolutivo! Ma, se a farlo saranno in tanti, quel grido forte che chiede lo Stop alla follia della guerra e un futuro di pace per tutti, farà fischiare le orecchie a chi di dovere. Che non potrà far finta di nulla. Forza e coraggio, dunque…e buon voto! L’astensione permette a delle minoranze di decidere per tutti e dominare tutti. Meditiamo.

