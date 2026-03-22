Votare è un diritto-dovere. Ce lo garantisce la Costituzione. Difendiamola!

E quest’anno quel concetto e quel valore, in occasione del voto di domenica 22 e lunedì 23 marzo, vanno difesi nell’anno degli 80 anni della nostra Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza. Non dimentichiamolo. Va difesa dai tentativi subdoli o palesi di forzarne o minarne l’impianto, in funzione di pericolose derive autarchiche che il nostro Paese ha già provato in altre stagioni della sua giovane vita democratica. Libertà, diritti, partecipazione, rappresentanza, possibilità di scegliere, di decidere non sono scontati. Il voto per il referendum confermativo sulla ”riforma” della giustizia approvata dal Governo richiede riflessioni e rispetto, guardando a quanto occorre veramente fare in pratica a tutela dei cittadini. Il dopo voto è questo, con tutti i problemi, che la macchina della giustizia continua ad avere. Recatevi al seggio con la consapevolezza che siete voi a decidere, a cominciare dai giovani, futuro del Paese e (auspicabile) da quanti hanno perso fiducia nella classe politica, alle prese con un problema mai affrontato con decisione che è ”la questione morale” … Al voto con i seggi aperti fino alle 22.00 di domenica e dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì. Quest’anno c’è la novità degli elenchi ripartiti per lettere A-L ed M-Z anzicchè per sesso. Un passo avanti verso l’apporto che cittadine e cittadini danno alla democrazia del nostro Paese. Naturalmente munitevi di documenti di identità e se non trovate il certificato elettorato o è esaurito gli Uffici elettorali del Comune provvedono per rilasciarne uno nuovo.

