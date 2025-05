Vota Antoniooo…E Nicoletti tirò fuori i polmoni

Battuta a parte il comizio di Antonio , candidato sindaco a Matera con sei liste per il centro destra ( Nicoletti sindaco per Matera capitale, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Acito Unione di Centro, Io Sud e La Scelta Giusta) ha scaldato non poco candidati, simpatizzanti e anche indecisi convenuti in piazza Vittorio Veneto per il comizio finale. Ha saputo toccare, alzando il tono di voce come finora non era accaduto e scandendo bene concetti semplici e usando le parole giuste valori, identità e potenzialità di Matera ”biglietto da visita” della Basilicata nel turismo, da futura capitale mediterranea della cultura e del dialogo. E lo ha fatto, citando i diversi punti del programma, invitando a superare il ”campanile” tra i due capoluoghi, a lavorare per la Basilicata anche con il sostegno dei governi regionale e nazionale che hanno confermato disponibilità con le recenti visite di esponenti nazionali. Ha dato un’occhiata dall’altra parte della barricata politica citando la scomparsa ( e di questo si è rammaricato) del Pd nella competizione,ma rispetto per gli avversari che hanno dato vita a coalizione che sulla carta risultano essere contraddittorie. Ora conta l’ultimo sforzo fino a lunedì 26 maggio con un invito a recarsi alle urne e a votare per ”Antonio…Nicoletti”, come riportava un cartello ispirato al noto film di Totò.



IL COMUNICATO STAMPA DI ANTONIO NICOLETTI

“E’ arrivato il momento di scegliere. E di scegliere per cambiare”. È questo il messaggio, “forte e chiaro”, che il candidato sindaco Antonio Nicoletti lancia ai cittadini materani in questa giornata conclusiva della campagna elettorale. “Andare a votare per scegliere la direzione che la città deve prendere nel suo futuro e per non lasciare ad altri il destino di una città come Matera, che ha bisogno di capacità ed esperienza al tempo stesso”, evidenzia Nicoletti.

“Diamo importanza alla programmazione, al lavoro, alla coesione, all’individuazione di un percorso chiaro di politiche che possano accompagnare il futuro della città nei suoi diversi ambiti. Vi esorto – aggiunge il candidato Nicoletti – a scegliere la serietà e la competenza di un professionista che grazie al sostegno di una coalizione definita, coesa, coerente e trasparente può garantire cinque anni di stabilità alla nostra amministrazione. Solo così una città come Matera può raggiungere gli obiettivi che merita, insieme ai suoi cittadini: andare avanti, senza lasciare indietro nessuno. Si scelga un programma chiaro e ambizioso, attento ai bisogni di tutti, alle opportunità di sviluppo, al lavoro, al welfare, alla sostenibilità. Si scelga – conclude Nicoletti – chi ha le idee chiare su cosa c’è da fare e su come farlo, per il bene esclusivo di Matera e dei materani”