Totò con quel suo mirabile film da campagna elettorale del secolo scorso aveva visto giusto e da allora le cose sono cambiate, con i partiti tradizionali che sono ‘’partiti’’ nel vero senso del termine con ‘’Mani Pulite’’ e la questione morale, i maneggioni ,le faccetoste e le teste di legno sempre in prima fila con una marea di promesse non mantenute, di interessi di bottega e di mediocrità gestionali che lasciano scontenti tutti. A cominciare da un altro Antonio…che cinque anni fa aveva creduto nell’alternativa trasversale e dei 100 uomini di acciaio che avrebbero rivoluzionato da via Aldo Moro luoghi e loculi( sì il clima è cimiteriale) comuni della politica materana. E così tra promesse di riduzione delle tasse, meritocrazia e bagni quasi a ogni angolo delle strade siamo arrivati alle lacrime di coccodrillo ( il noto marchio della chemise ne ha fatto una fortuna) e all’ipocrisia del destino crudele che l’elettorato è stato raggirato. Settembre è dietro l’angolo sulle note di un altro napoletano, come Peppino Gagliardi, scomparso come il Principe De Curtis. Ma resta il megafono della protesta per ripetere ancora una volta ‘’Materani, non portate il vostro cervello all’ammasso…’’



QUELLI CHE SUSSURRAVANO AI VOTANTI

Sarà dura arrivare al 20 settembre senza diger selz. A meno di non prenderla con ironia. Sui social spopola “abolisci qualcosa” “dimezza le tasse” questo e altro sono gli antidoti contro la malattia della porno politica fatta di annunci roboanti, scollati dalla realtà. Come sempre la frase più gettonata è: sopprimiamo le tasse.

A voi il gioco di indovinare se questi annunci arrivano da candidati sindaco o dai materani. Non resta che sorridere nell’attesa di scoprire se qualche candidato sindaco si adopererà per raccogliere i suggerimenti per migliorare la quotidianità dei cittadini eliminando gli spigoli, i rosiconi, gli anti ironici. L’abrogazionismo è un partito trasversale che si nutre di politichese, parla alla pancia dei cittadini e troppo spesso si tramuta in un fenomeno così surreale da trasformare il valzer delle promesse elettorali in annunci roboanti.

Sono decenni che ho la possibilità di votare e l’ho fatto sempre. Ho sempre seguito le campagne elettorali ed ogni volta i candidati sindaco di turno promettevano promettevano e promettevano e sono andato a votare convinto che le promesse non sarebbero poi mantenute. Ricordo sei anni fa che durante la campagna elettorale per le amministrative un candidato andava promettendo nientepopodimenoche di dimezzare le tasse.

Il politico poi non ha mai chiesto scusa ma ha detto sempre che l’opposizione gli aveva messo i bastoni tra le ruote, l’alleato lo aveva tradito ecc. In fin dei conti la colpa è degli altri, non sua anche se per cinque anni è andato a braccetto con coloro che lui indicò come avversari.

E in questo nuovo giro le promesse le vogliono mantenere? Siamo a Matera, ho imparato che le promesse non si mantengono, si posticipano alla prossima campagna elettorale.

Alla fine cosa ci aspetta? Delusioni e …maledetto il giorno che t’ho votato. Pensate che fosse amore per la nostra straordinaria Matera invece no erano solo e continue promesse.