Vorebbero essere dei duri…ma non sono nessuno!

Da quando un nuovo sceriffo è arrivato nel vecchio Far west americano, cambiando repentinamente schema di gioco sul campo europeo, i cosiddetti leader del vecchio continente che si erano appiattiti supinamente al vecchio corso indossando l’elmetto al grido “guerra fino alla vittoria“, sono andati visibilmente in tilt. L’idea che si voglia fare la pace li ha sconvolti, non avendola mai presa in considerazione. E come quei criceti da laboratorio hanno iniziato a girare a vuoto sulla ruota antistress, con una miriade di incontri tra una capitale e l’altra, senza alcuna bussola che non fosse la ripetizione degli slogan di questi tre sciagurati anni. Sino alla folle proposta di armarci fino ai denti, con una montagna di soldi (800 milioni di euro), avanzata dall’algida Von der Lyen (a nome di chi, considerato che queste riunioni sono state fatto mica con tutti i membri UE?), contro un nemico immaginario. Davvero qualcuno pensa che la Russia abbia interesse e la forza militare di occupare l’Europa? Sarebbe ora di uscire dal lup della propaganda e cominciare a fare uno straccio di autocritica. Ma sarebbe una ammissione di colpa e fallimento. Non lo faranno mai. Mai ammetteranno che aver sovrapposto in modo così stolto atlantismo ed europeismo, andando in direzione diametralmente opposta agli interessi dei cittadini europei, è stata colpa grave. Mai ammetteranno che avere in tutti questi decenni acconsentito all’allargamento della Nato ad est, invece che limitarsi ad inglobare quei paesi nella sola UE, sapendo che ciò era un palese elemento di destabilizzazione che prima o poi sarebbe scoppiato, era un gioco sporco. Tutto ciò nel mentre si facevano affari d’oro con la Russia, si costruivano gasdotti (ora distrutti) con cui pagavamo il gas un quarto di quanto paghiamo ora, e qualcuno parlava addirittura un ingresso di questa nazione nella stessa UE. E quando quella bomba ad orologeria si è surriscaldata, invece di provare a disinnescarla subito facendosi protagonisti di una trattativa, abbiamo indossato l’elmetto e ci siamo riempiti la bocca di menzogne, tra cui la barzelletta che si potesse vincere una guerra contro una potenza nucleare. Il dramma è che hanno convinto gli ucraini che ciò fosse davvero possibile, condannandoli ad una tragedia immane e danneggiandoli in modo irreparabile. Oggi, da una pace, avranno di meno a fronte di migliaia di morti e distruzione in più. Ed ora che il re è nudo e la verità viene brutalmente a galla, che il nemico non è scappato, non è per nulla vinto e battuto….cosa si fa? Si fa il broncio, si prova a fare i duri con dei bulli in prima linea (Stammer, Macron, Von der leyen e Rutte), per altro con il primo e l’ultimo che con la UE non c’entrano nulla. Si vuol fare l’esercito europeo? Bene. Ma ce l’abbiamo una Europa unita, con un governo europeo degno di questo nome in grado di gestirlo? O vogliamo continuare su questa fallimentare strada che sta portando l’estrema destra ai posti di comando…..e lasciare nelle sue mani tutte queste potenti armi che si vorrebbero comprare a danno delle spese per una vita civile dei cittadini? Se si continua su questa strada è più probabile che accada proprio questo o che Putin ci invada? Usciamo dunque dalla caserma in cui ci siamo rinchiusi, prendiamo atto che abbiamo le casse e gli arsenali vuoti e che la guerra tra le super potenze si sposta dal piano militare a quello commerciale. Quello che dovrebbe essere più congeniale proprio all’Europa. Una Europa che dovrebbe cogliere l’occasione di questo risveglio seppur brutale dal sonno in cui era precipitata, facendosi distruggere dalla politica atlantista dell’amico americano. Ma non sia mai. La via che viene indicata è quella di una Europa che si dovrebbe rendere autonoma e indipendente dagli Stati Uniti aumentando le spese militari proprio come richiesto dagli Stati Uniti, e comprando le armi dagli Stati Uniti. Bingo!

Per Von der Leyen: «Il solo modo per ottenere una pace duratura è attraverso la forza». Quindi, se i soldi non ce li mette Trump, per le nuove bombe Nato useremo i fondi Next Generation che erano destinati al futuro dei giovani. La spesa militare dei singoli paesi dovrà aumentare fino a almeno 500 miliardi l’anno tagliando le altre voci di bilancio tipo la sanità. Al posto del bisturi i chirurghi useranno la baionetta, al posto dei medici di base, gli ospedali da campo. Forse è l’ora che i popoli d’Europa si facciano sentire e mettano uno stop a questi novelli “Stranamore“, prima che facciano danni ancora più irreparabili. Vorrebbero essere dei duri che non gli importa del futuro (il nostro)…però non sono nessuno. E lo stanno dimostrando ampiamente.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.