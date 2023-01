Volta la Cartabia….che ora a tutti non va

Era l’8 luglio 2021, faceva molto caldo e non ricordiamo se era scoppiata anche l’afa…ma Mario Draghi e Marta Cartabia, nell’euforia degli europei di calcio portano in consiglio dei ministri la già tanto criticata riforma della giustizia. Fu un tripudio quasi unanime tra le forze politiche e sulla stampa …..la stessa che ora – a riforma entrata in vigore e con più di qualche criminale che comincia a farla franca- si stracciano le vesti e reclamano che si tappino i buchi della stessa. Cosa che, lo stesso neo ministro Nordio (quello che all’epoca su Il Messaggero ne esaltava “i meriti e i pregi“) sembra intenzionato a fare. E come capita spesso, il nostro background musicale, evoca richiami musicali applicabili al caso: “C’è una donna che semina il grano/Volta la carta si vede il villano/Il villano che zappa la terra/Volta la carta viene la guerra/Per la guerra non c’è più soldati/A piedi scalzi son tutti scappati…. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria/Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria/Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria, ehi….” Con Marta al posto di Angiolina ed invece della carta si “Volta Cartabia“. Insomma, una riforma approvata con un fuoco di mitraglia su chi osava proferire critiche per falle della stessa evidenti già allora e che ora, essendo tragicamente evidenti, con fatti di cronaca, ne prende atto anche chi la osannava. Ed ecco che La Repubblica titola ora “Cartabia: a Palermo salvi tre boss, nessuna denuncia“, mentre all’epoca in modo entusiastico su essa si parlava di “benemerita“, con “il presunto favoritismo alle cosche è forzatura propagandistica“. E il Corriere della sera che scrive ora “Manca la firma della vittima, ladri presi e già liberi“, “Nessuna vittima querela i tre boss: rischiano la scarcerazione“, mentre allora con il suo editorialista di punta (Polito) esultava con un “addio repubblica delle toghe” e alla “ossessione giudiziaria“. L’elenco sarebbe lunghissimo. Mentre dall’altro fronte, ovvero quella di chi ne denunciava con nettezza i pericoli è cortissimo. Il Fatto quotidiano da subito la bollò una “schiforma“, ospitando pareri di autorevoli giuristi che non lasciavano adito a dubbi, mentre il suo direttore, sempre sarcastico ed irriverente, alla Festa di Leu affermò sferzante che “di giustizia Draghi non capisce un cazzo e la Cartabia non distingue un tribunale da un paracarro“. E’ evidente, nella circostanza, chi abbia fatto del buon giornalismo. Ed anche chi abbia dato pessima prova di se al governo del Paese in materia di giustizia. Una pessima prova che temiamo ci apprestiamo a rivedere anche con l’attuale ministro della giustizia Nordio se, all’epoca (26 luglio 2021), su Messaggero, Mattino e Gazzettino irrideva alla “rapsodia di critiche” contro questa riforma definita “colpo di genio” di cui diceva “E’ un importante esempio di coraggio innovativo. Come quello di Neil Armstrong sulla luna: un piccolo passo verso una giustizia giusta, ma un balzo enorme nella giusta direzione“. E ci sembra sentire Checco Zalone guardarlo e dire il suo “ma è del mestiere questo?” E soprattutto, noi italiani dovremmo chiederci: può fare il ministro della giustizia? All’epoca non l’aveva capita, ora gliel’hanno spiegata? Eppure ha fatto il magistrato fino a qualche tempo fa.

