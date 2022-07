Volt: per l’ospedale di Matera siamo alla ”Fuga sanitaria”

Un lungo post sulla pagina facebook e una foto eloquente che sintetizza una situazione e la posizione di Volt sul depotenziamento( è un eufemismo) dell’Ospedale ” Madonna delle Grazie”, che registra una ”Fuga sanitaria” senza precedenti. Cominciata con la ”riorganizzazione” accentratrice della sanità lucana avviata alla Regione dal centrosinistra e proseguita dal CentrodeStra. Fuga sanitaria, e non solo di pazienti, anche di professionalità verso realtà meglio attrezzate dove è possibile lavorare e offrire servizi in base a programmi, efficienza e produttività. E il ”Miulli” di Acquaviva delle fonti ( Bari) è tra questi. Volt chiede che i cittadini, mobilitandosi, costringano la Regione alla resa per cambiare pagina. Ma finora, complice anche lo scarso impegno di una parte di quanti in Regione e in Parlamento dovrebbero difendere la Sanità pubblica, si è al nulla. I concorsi, tranne poca roba, non hanno sbloccato nulla. C’è poco ”appeal”, si dice in inglese, capacità attrattiva e l’Ospedale è alla canna del gas. Cresce l’esasperazione dei cittadini,per liste di attesa e altri disservizi, fino alle aggressioni da stress ai medici. E come se non bastasse, aldilà degli annunci ipocriti di investimenti a Matera, si continuano a strombazzare gli investimenti in tecnologia e attrezzature al San Carlo che non sarà mai un ospedale regionale. Nonostante l’investimento a fondo perduto di una facoltà di medicina a numero chiuso, che non era e non è una priorità della sanità lucana. Campagna elettorale? Anche. Il diritto alla salute è ben altro, nonostante l’araba fenice degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Campa cavallo…



LA NOTA DI VOLT

COSTRINGERE LA REGIONE ALLA RESA, CONTRO IL DISATRO SANITARIOP

Più che di migrazione sanitaria, quella in atto è una vera e propria fuga: l’Ospedale Madonna delle Grazie non risulta più affidabile nemmeno per le prestazioni di routine, e la destinazione è sempre più spesso quella del vicino ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Così, se nel 2021 il budget per le prestazioni in favore dei cittadini di fuori regione (dalla provincia di Matera ad Acquaviva) fu sforato nel mese di novembre, c’è da attendersi che quest’anno dal Miulli le prestazioni nei confronti dei pazienti lucani vengano sospese ben prima: verosimilmente a metà ottobre. La migrazione dei materani verso ospedali extraregionali ha assunto livelli ormai insostenibili, sancendo la sfiducia nei confronti della struttura territoriale dovuta alla fuga delle migliori professionalità e alla cronica carenza di servizi. L’aggressione dei giorni scorsi ad un primario del Madonna delle Grazie – intollerabile e inqualificabile – è sintomatica di una gestione della sanità materana completamente fuori controllo, che non tutela i cittadini ed espone pericolosamente il personale medico ed infermieristico che prova a tenere in piedi una struttura completamente allo sbando. Un paradosso, se si pensa che l’ospedale Madonna delle Grazie, per la sua posizione geografica, avrebbe tutte le potenzialità e le caratteristiche per rappresentare un presidio di eccellenza, autonomo gestionalmente e organizzativamente, fortemente attrattivo anche per i pugliesi, e non il contrario. Sino ad ora la Regione Basilicata ha risposto con inerzia e indifferenza al forte grido d’allarme lanciato da cittadini, associazioni e sindacati, ed anche le iniziative istituzionali non hanno prodotto risultati concreti: qualsiasi piano, programma o investimento regionale in campo sanitario sembra voler accuratamente escludere il nosocomio materano. Se il governo regionale ha ormai abituato allo sconforto e all’indifferenza, sarebbe un peccato imperdonabile per la classe dirigente e per la politica non schierarsi al fianco dei cittadini, impegnandosi in una mobilitazione straordinaria che costringa alla resa la Regione Basilicata, riconoscendo le urgenze e il ruolo di Matera e del suo presidio ospedaliero