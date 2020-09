Pubblichiamo a seguire una dichiarazione del co-presidente nazionale di Volt Italia, Andi Shehu, a proposito delle elezioni comunali di Matera:

“Volt Matera è cresciuto gradualmente nel tempo perché si appoggia su una solida conoscenza del territorio. Come tutti team di Volt Italia, fa dell’attivismo sul territorio il principale elemento di distinzione, ma ha dimostrato una capacità speciale nel fare una comunicazione particolarmente innovativa e fresca, piena di contenuti ma anche con qualche punta di irriverenza.

Tutti noi siamo impegnati per un rinnovamento della politica che aiuti a ricreare un rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni. Per il team di Matera, questa fiducia parte dall’istruzione: ecco perché uno degli obiettivi principali è quello di investire risorse per rafforzare il polo universitario della Basilicata.

Ma l’ambizione del team va ben oltre: il sud Italia è una parte fondamentale dell’Europa e come tale vuole essere protagonista delle trasformazioni nel proprio territorio. Questa trasformazione parte dalla cultura, dal turismo e dalla mobilità.

Il team di Matera ritiene questi ambiti centrali per creare occupazione e dar vita a una città vivibile, fatta di piste ciclabili e opportunità culturali e sportive. La priorità deve essere data alle giovani imprese che vogliono rilanciare il territorio innovando e allo stesso tempo valorizzando le risorse locali.

Queste sono le premesse per creare le condizioni per un futuro dignitoso e di qualità per tutti i cittadini di Matera.”