Volt Matera non intende proporre alcun assessore in giunta comunale

Con la nota che segue, a firma del coordinamento cittadino e dei consiglieri comunali (Liborio Nicoletti e Immacolata Milia Parisi), Volt Matera manifesta il disappunto per una verifica amministrativa sollecitata e non andata in porto secondo la tempistica auspicata, concludendo con un sibillino non si “intende proporre alcun assessore all’interno della Giunta comunale”. Cosa voglia far intendere in termini di sostegno alla amministrazione non è chiaro: continuerà o si collocherà fuori dalla maggioranza? Lo vedremo nei prossimi giorni.

Ma ecco a seguire la nota integrale:

“Lo scorso mese di giugno il coordinamento di Volt Matera ha avviato una serie di incontri con il sindaco e – in una circostanza – con numerosi esponenti dei partiti che hanno vinto le elezioni amministrative (M5S, Volt, Psi-Verdi), nonché del gruppo misto.

Nel corso di tutti questi incontri, Volt ha evidenziato le difficoltà politiche ed amministrative nelle quali si trova ad operare l’Amministrazione Bennardi da quando – lo scorso novembre – ebbe luogo il rimpasto nella giunta che avrebbe dovuto rafforzare la maggioranza e dare nuovo slancio all’attività amministrativa. Come sappiamo, è avvenuto esattamente il contrario: la maggioranza traballa anche in Consiglio comunale e l’attività amministrativa – specialmente in alcuni settori – langue.

Volt – in maniera aperta e chiara – ha sostenuto la necessità di affrontare le due questioni, dichiarandosi anche disponibile a rientrare in Giunta, stabilendo con chiarezza tempi, modi e obiettivi.

Da giugno ad oggi, si sono susseguiti quattro incontri formali ed alcuni informali. Dopo tre mesi, Volt prende atto che gli impegni assunti restano disattesi e semmai condizionati a minacce politiche riscontrabili addirittura nelle dichiarazioni alla stampa di taluni esponenti di spicco del M5S, tali da non meritare nemmeno di essere commentate.

A fronte di questa situazione e della incapacità di tenere fede all’impegno per rinsaldare la maggioranza e riprendere a lavorare seriamente in alcuni settori dell’Amministrazione, confermando la decisione di dieci mesi fa, Volt non intende proporre alcun assessore all’interno della Giunta comunale.”

Matera 17.08.2022