“Volt Matera, come dichiarato sin dallo scorso 28 luglio e come ripetutamente ribadito negli ultimi tre mesi in ogni circostanza, non intende in alcun modo essere parte di una giunta comunale che dovesse essere frutto di operazioni di trasformismo politico.”

E’ quanto si legge in un comunicato che sembra preannunciare l’ipotesi di un appoggio esterno all’amministrazione cittadina e che così prosegue:

“Tantomeno Volt Matera si è mai fatta sfiorare dall’idea di avere assessorati in “comproprietà” con altri gruppi consiliari, in quanto si tratta di soluzioni che non appartengono alla buona politica e che sono alla stessa stregua dei “procuratori consiliari” che si aggirano nelle sedi istituzionali: se i procuratori non hanno fatto bene al calcio, figuriamoci i danni che possono arrecare alle istituzioni.

La corsa agli assessorati e alle postazioni non appartiene alla cultura politica di Volt: per questa ragione, potrà, invece, valutare di continuare a sostenere in Consiglio comunale il sindaco Domenico Bennardi, senza nulla pretendere, se non l’efficienza amministrativa, la trasparenza e il rispetto del programma elettorale.”