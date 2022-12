Volt Matera: Il Capodanno è una cosa seria

“330 mila euro rappresentano un investimento importante. È giusto che Matera organizzi eventi tali da offrire una occasione per i propri abitanti (da città turistica quale è) per presentarsi nel migliore dei modi agli occhi del mondo. In questa sede non ci interessa stabilire quale sia il cantante o il gruppo musicale che piace (e comunque ognuno ha i suoi gusti). Quello che ci interessa stabilire, invece, è il metodo da seguire, quello che ogni persona di buon senso adotterebbe quando deve impegnare una somma di questa portata.” Inizia così una nota diffusa da Volt Matera in cui si specifica che: “Stiamo parlando di promozione del territorio, per cui, senza ricorrere a piani di marketing territoriale o a strategie di business, ci limitiamo a richiamare alcuni concetti che ad un amministratore non dovrebbero essere ignoti: brand, target, posizionamento, tempi e mercato di riferimento.

Chi ha pensato gli eventi del Capodanno avrebbe dovuto considerare che: Matera è capitale europea della cultura; si rivolge ad un target internazionale di visitatori; Matera ha una percezione abbastanza definita presso il pubblico potenziale (e bisogna fare attenzione a non snaturare questa percezione); i tempi sono un fattore fondamentale per programmare: tanto per chi organizza l’accoglienza quanto per i visitatori che programmano la scelta di una destinazione. È evidente che questo ragionamento (fatto in maniera molto semplice) non abbia nemmeno sfiorato chi ha deciso di investire 330 mila euro per portare Gigi D’Alessio a Matera, annunciandolo pochi giorni prima dell’evento.

C’è poi un’altra questione, che riguarda la trasparenza e le modalità con le quali si è arrivati a spendere 330 mila euro, con il coinvolgimento – ancora una volta – della solita emittente televisiva pugliese. Sarebbe legittimo sapere quali legami ci sono tra gli amministratori materani e l’emittente pugliese e bisognerebbe tenere conto del fatto che i visitatori che Matera vuole attrarre non sono solo quelli che stanno a Bari o a Foggia (lo ricordiamo, Matera è Capitale europea della cultura). Magari la prossima volta saranno più attenti (magari!). Intanto, noi facciamo sempre il tifo per la città e il 31 dicembre andremo a festeggiare, invitando tutti a fare altrettanto.”