Che il clima sia incandescente tra Volt Matera e suoi tre ex consiglieri che hanno abbandonato il gruppo consiliare comunale per iscriversi prima al “gruppo misto” e poi costituirsi in forma più strutturata come “Campo democratico” era prevedibile e comprensibile, ma sembra inasprirsi vieppiù alla vigilia (?) della ufficializzazione della nuova giunta comunale (che così tarda ad essere varata) a giudicare dal tenore del comunicato che pubblichiamo a seguire.

Nello stesso si fanno proprie “una serie di pubbliche denunce” che prendendo atto dell’affidamento diretto della gestione dei bagni pubblici ad una cooperativa amministrata da un congiunto dell’ex consigliere di Volt Di Lecce insinuano una cura inappropriata dell’orticello domestico di quest’ultimo.

Per completezza prendiamo atto che il consigliere franco Di Lecce, interpellato da Sassilive.it avrebbe smentito la lettura della vicenda contenuta in “questa dichiarazione di Volt Matera precisando che la gara non è stata affidata direttamente alla società cooperativa “La Formica” ma semplicemente la cooperativa ha ricevuto l’incarico di gestire i bagni pubblici dopo aver partecipato regolarmente ad un bando pubblico del Comune di Matera si era classificata in terza posizione. A seguito della verifica da parte dell’ente pubblico le prime due cooperative classificate sono state escluse in quanto prive dei requisiti richiesti dal bando. Pertanto “La Formica” ha ricevuto l’aggiudicazione della gara.”

Questo è quanto al momento noto, nel mentre riportiamo a seguire il comunicato integrale a firma del “Coordinamento di Volt Matera“:

“Già alcuni mesi fa Volt Matera ha denunciato le operazioni politiche sconsiderate volte a modificare la maggioranza che Amministra il Comune di Matera, che ha portato tre eletti nella lista di Volt a cambiare casacca per iscriversi al gruppo misto il quale ha assunto (attraverso un chiaro abuso politico) la denominazione di “Campo Democratico”, uniformandosi in tal modo alla corrente del Pd che a livello nazionale fa riferimento all’onorevole Gianfranco Bettini.

La tipologia delle manovre che vecchi gruppi di potere hanno messo in atto a scapito di Volt è sempre stata sin troppo chiara, tanto che sin dal mese di luglio – commentando la fuoriuscita del consigliere Franco Di Lecce per approdare in Campo Democratico – avevamo avvertito che avremmo tenuto la guardia alta sui successivi sviluppi politici.

Apprendiamo da una serie di pubbliche denunce che – attraverso un affidamento diretto con determina del dirigente Giuseppe Gaudiano – a gestire i bagni pubblici sarà la società cooperativa “La Formica” il cui amministratore risulta essere un congiunto del citato consigliere.

Ferme restando le valutazioni di merito che potranno essere svolte nelle sedi competenti e sulle quali non intendiamo fare valutazioni, restano da affrontare i nodi politici che inevitabilmente si pongono, affinchè non avanzi il sospetto che il campo della democrazia non si riduca ad un orticello.”