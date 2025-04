Volt: con Roberto Cifarelli una visione condivisa e partecipata per “Matera da grande”

La base dei sostenitori di Volt Matera -si legge in una nota- “ha espresso il proprio sostegno alla candidatura di Roberto Cifarelli a sindaco di Matera. Una decisione maturata in un momento cruciale per la città, che si trova a dover superare anni di inadeguatezza politica, stasi amministrativa e mancanza di visione. In questo contesto, Volt ha scelto di affiancare Cifarelli, riconoscendone la capacità di ascolto, la visione concreta e la volontà di costruire insieme un percorso partecipato e condiviso con tutte le componenti vive della città. Nel corso di un incontro al quale hanno preso parte anche i rappresentanti dei 100 giovani delle Primarie, si è discusso di programmi, metodi e priorità per il rilancio della città. Un confronto aperto e costruttivo, che ha posto al centro il valore della partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali: per Volt, nessun cambiamento è possibile senza il coinvolgimento diretto delle persone, dei giovani, dei quartieri, delle realtà sociali e culturali. Tra i temi emersi, uno dei più sentiti è stato la creazione di un polo universitario materano, attraverso l’istituzione di nuovi corsi di laurea in collaborazione con atenei italiani ed europei e, contestualmente l’adozione di un Piano della Notte: una strategia urbana per rendere Matera una città più viva, sicura e accogliente nelle ore serali, ricca di opportunità per giovani, studenti, creativi e professionisti. Un progetto che punta a generare nuova socialità, economia locale e qualità della vita, attraverso una gestione partecipata degli spazi pubblici e delle iniziative culturali. Tra le proposte del progetto “Matera da Grande”, la creazione di “Invest in Matera”, un’agenzia dedicata all’attrazione di talenti, investimenti e imprese creative, con l’ambizione di trasformare Matera in un hub internazionale delle industrie culturali, dell’innovazione sociale e del lavoro creativo. Durante l’incontro si è parlato anche di politiche sociali, con particolare attenzione alle famiglie, alle fragilità; di un modello di turismo sostenibile, in grado di generare effetti positivi nel lungo periodo e di portare benefici diffusi a tutta la comunità; di un programma per una nuova edilizia sociale. Intorno a questi temi, è stata registrata piena sintonia tra Volt, Roberto Cifarelli e il gruppo dei 100 giovani una città che cresce, inclusiva, viva, partecipata, guidata dal dinamismo dei suoi giovani e dalla capacità di cogliere le sfide del futuro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.