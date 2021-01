Il partito paneuropeo che ha contribuito alla elezione del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, tiene domani la sua prima assemblea . Partecipazione riservata a iscritti e invitati. Il coordinatore uscente Eustachio Follia, come riporta il comunicato stampa, parla di passaggio importante, nella fase di organizzazione e radicamento del partito. Buon lavoro.

LA NOTA DI VOLT

Domenica 31 gennaio Volt Matera celebra la sua prima assemblea. L’incontro del partito paneuropeo si svolgerà in presenza (nel rispetto della normativa vigente per la prevenzione del covid nelle regioni in zona gialla) presso il Guiness Pub in via Leonardo da Vinci.

Vi prenderemo parte gli iscritti di Matera oltre ai principali esponenti della politica cittadina.

“È un passaggio importante per Volt Matera – afferma il coordinatore uscente, Eustachio Follia – che giunge a seguito di un lavoro impegnativo per segnare la presenza dei temi e delle proposte avanzate dal nostro partito nel dibattito cittadino, nonché per strutturare l’organizzazione e il radicamento di Volt. Questa Assemblea – conclude Follia – rappresenta, altresì, un ritorno alla politica attiva e militante vissuta nelle organizzazioni di partito”.