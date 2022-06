Volete la salute dall’ospedale? Angelino: servono i fatti!

Se la sanità materana, a cominciare dall’ospedale dei Matera, è alla canna del gas e dalla terapia intensiva non ci sono segnale di reazione, anzi…va sempre peggio con i cittadini e personale che denunciano carenze e insoddisfazione,significa che serve una terapia precisa: i fatti!. A chiederli il commissario provinciale delll’Udc, Giovanni Angelino, che punta il dito contro i responsabii della sanità regionale denunciandone incompetenze e ritardi oltre alle tante promesse disattese. Altro che Cup amico…La gente non ne può più e continua a rivolgersi altrove. Angelino non molla e presenta il conto oggi e quando si tratterà di eleggere i rappresentanti del Materano a Potenza e a Roma. Ma attende anche che la città reagisca e prenda posizione, preferibilmente con Comune e Provincia di Matera. Quando? Dopo la festa della Bruna? All’ottava ? Il tempo passa e la salute, il diritto alla cura, non hanno prezzo. Con la salute non si scherza. E qualcuno si porterà nella coscienza inadempienze e insensibilità. Volete la salute dall’ospedale? Ripete un detto materano…



LA NOTA DI ANGELINO

“Sanità materana al collasso, Fanelli assessore senza competenze, il governo Bardi deve potenziare l’ospedale di Matera”

Questa mattina nel piazzale antistante l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera il commissario Udc provincia di Matera, Giovanni Angelino, ha incontrato i giornalisti per denunciare le criticità della Sanità materana ed in particolare i disservizi dell’ospedale di Matera.

Giovanni Angelino ha dichiarato: “La Sanità materana è al collasso. Pertanto ho deciso di denunciare pubblicamente le inefficienze della Sanità materana dopo aver raccolto centinaia di segnalazioni da parte di cittadini che non riescono nemmeno a prenotare una visita nell’ospedale di Matera. Non c’è più tempo da perdere. Da diversi anni si registra una carenza pazzesca di personale medico e infermieristico. Come se non bastasse i cittadini denunciano anche problemi legati alla digitalizzazione dei servizi: penso alla rete internet obsoleta e al nuovo programma di prenotazione per visite specialistiche totalmente inefficiente, il cosiddetto Cup Amico che in effetti potremmo definire Cup nemico dei pazienti. Il calendario con la prenotazione delle visite non è affidabile e nessuno riesce a prenotare una semplice operazione ed è costretto ad emigrare nella vicina Puglia, in particolare nell’ospedale Miulli di Acquaviva delle fonti. In ogni piano funziona solamente uno dei tre ascensori a disposizione e tutte queste criticità fanno dell’ospedale di Matera uno dei peggiori del Sud anche se una città turistica come Matera dovrebbe invece garantire un sistema sanitario ancora più efficiente tenuto conto del numero sempre più alto di potenziali utenti, tra residenti e visitatori. E la situazione è peggiorata anche dal punto di vista amministrativo negli ultimi anni, perché ci sono imprese che da mesi attendono il pagamento dei servizi erogati all’Asm. La Sanità materana non garantisce il diritto alla salute dei cittadini del Materano. Apprendo che la direttrice Asm Sabrina Pulvirenti ha completato l’iter per l’assunzione di medici e infermieri negli ospedali del territorio materano. Mi auguro che si possa passare presto dagli annunci ai fatti concreti perché la città di Matera deve assicurare un servizio sanitario degno di questo nome a tutti i cittadini del nostro territorio, oggi purtroppo considerati utenti figli di un dio minore rispetto a quello che accade per esempio all’ospedale San Carlo di Potenza. Il sindaco Bennardi che in campagna elettorale si impegnava a far valere il proprio ruolo nella conferenza dei sindaci che si riuniscono periodicamente per affrontare le questioni relative alla Sanità materana, a distanza di quasi due anni dalla sua elezione non ha praticamente fatto nulla. Un silenzio assoluto che conferma il fallimento della politica del Movimento 5 Stelle, già bocciato alle ultime elezioni amministrative che si sono svolte lo scorso 12 giugno. Matera merita un sindaco che sia in grado di far valere i suoi diritti anche per quanto riguarda la Sanità, purtroppo chi governa la città non ha la stoffa per fare il sindaco e i risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti. Anche la Regione Basilicata ha le sue responsabilità. Fanelli, che guidava l’assessorato all’agricoltura, ora si occupa di Sanità. Mi chiedo come ha fatto Bardi ad affidarsi a persone come Fanelli, che non conosce assolutamente le questioni di cui si deve occupare. Fanelli torni ad occuparsi di agricoltura perché nella Sanità ha fallito completamente il suo mandato politico. Non convince nemmeno gli addetti ai lavori la riforma sanitaria della Regione Basilicata annunciata nelle scorse settimane. Ecco perché invito ancora una volta il governo Bardi a lavorare per potenziare l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera piuttosto che illudere i piccoli centri della provincia con l’arrivo dei cosiddetti ospedali di comunità”.