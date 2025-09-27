Vogliono la guerra coinvolgendo l’Europa. Occhio alle provocazioni…

…per trovare a tutti i costi un pretesto per forzare la mano nel coinvolgere l’Unione Europea, Italia compresa, nel conflitto che da tre anni vedi confrontarsi con risultati diversi la Russia di Wladimir Putin con l’Ucraina di Volodomoyr Zelensky. E proprio quest’ultimo esaminando la ricorrente presenza di droni sugli aereoporti europei, ma senza alcuna certezza della loro provenienza, mette in guardia sul possibile arrivo di quella tipologia di aerei anche sui cieli italiani come riporta un servizio pubblicato su ansa.it https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/09/27/droni-sulleuropa-lallarme-di-zelensky-litalia-potrebbe-essere-la-prossima_44c8708b-88ce-49c5-a315-89d0434027d6.html. E su questo occorre fare attenzione viste le sollecitazioni a trovare un pretesto comunque, con diversa intensità e sfumature, di prepararsi alla guerra- come ha ripetuto la presidente ”allineata e coperta” Ursula Von der Lyen- che ha pronto un investimento al riarmo di 700-800 milioni di euro nella Nato e con una committenza obbligata verso gli Stati Uniti d’America. Occhi e orecchie aperte la geopolitica e gli interessi finanziari, non certo europei e internazionali spingono in questa direzione.



L’Italia, e lo abbiammo letto, visto e sentito in altre occasioni, è pronta a fare – obbediente- la sua parte, come sta facendo sul genocidio isrealiano in corso a Gaza e in Cisgiordana. Quanti non hanno portato il cervello all’ammasso facciano attenzione a manovre per coinvolgere l’Italia in questi disegni. Se il governo Meloni vuole andare in guerra in Ucraina o in Medio Oriente lo faccia a titolo personale, indossando mimetica, elmetto e attivando un videogame sulle guerre virtuali.E l’Italia puo’ permettersi solo quelle in attesa del ‘game over”, della fine del gioco per quanti sanno poco di inglese e di anglicismi. Del resto con una popolazione invecchiata i giovani, quelli rimasti da arruolare, sono davvero pochi. Per cui ”armatevi e partite…” e rispettate la Costituzione. Noi lo faremo.ù

