Non sappiamo se faccia parte di una sorta di prove tecniche di elaborazione del “partito nuovo” a cui ha cominciato a pensare Zingaretti per cercare di dare al PD quella parvenza di partito che non ha mai avuto, l’iniziativa dei giovani dem di Policoro che riportiamo a seguire.

Sicuramente “Voglio Volere…Policoro all’altezza dei Sogni che Ho” (così si chiama l’iniziativa lanciata dai Giovani Democratici di Policoro) ha l’ambizione di sollecitare la partecipazione dei cittadini mediante l’ascolto e la raccolta di “proposte, idee, progetti” da mettere a disposizione dell’Amministrazione cittadina e di tutta la comunità.

Ovviamente per riconnettere cittadini e giovani alla politica, attraverso i partiti come da Costituzione, occorre che il PD (nella fattispecie) faccia uno sforzo molto più impegnativo definendo un suo profilo culturale, di valori, di regole che ne facciano una comunità intellegibile, con una precisa identità, ed eventualmente -per questo- meritevole di essere condivisa.

Ma ecco la nota dei GD di Policoro:

“Voglio Volere…Policoro all’altezza dei Sogni che Ho”

“Se vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino

sia in grado di esplicar senza ostacoli la sua personalità

per poter in questo modo contribuire attivamente alla vita della comunità,

non basta assicurargli teoricamente le libertà politiche,

ma bisogna metterlo in condizione di potersene praticamente servire.”

(Piero Calamandrei)

Hai un’idea brillante che porti nuova linfa al nostro territorio?

Valutiamola insieme e proviamo ad inserirla nell’agenda programmatica del nostro Comune.

“Voglio Volere…Policoro all’altezza dei Sogni che Ho” è l’iniziativa lanciata dai Giovani Democratici di Policoro al fine di rendere partecipi e dar voce ai cittadini mediante proposte, idee, progetti e facilitare, conseguentemente, l’operato dell’Amministrazione comunale di Policoro e di tutta la comunità policorese.

La ragione fondamentale che ci spinge ad agire in tal senso è semplice: “se la gente non si avvicina alla politica, è la Politica che deve avvicinarsi alla gente!!!”

Per questo motivo vogliamo prenderci carico delle aspettative e delle idee dei nostri concittadini al fine di organizzare una Città a misura d’uomo che guardi al futuro, più vivibile, più vincente, più bella, più verde, più partecipata. Una Città che sia costruita per i giovani ma che sappia rispettare le esigenze degli anziani. Una Città che torni a ricoprire il ruolo di guida politica, sociale e culturale del Metapontino.

I giovani sembrano in questo momento distanti dalla vita politica ed amministrativa non perché non abbiano idee ma perché non trovano, nella politica, interlocutori all’altezza di comprendere le loro istanze con il risultato che negli ultimi anni si è creato un vuoto incolmabile tra di loro e la Pubblica Amministrazione. A ciò si può rimediare solo mediante un adeguato coinvolgimento degli stessi nella programmazione ed attuazione delle attività sociali, culturali ed amministrative.

Ed è, soprattutto, ai giovani che ci rivolgiamo: che idee avete per il futuro? Cosa manca o cosa andrebbe migliorato a Policoro? Come immaginate la nostra città da qui ai prossimi anni?

Diamo vita, insieme, ad un laboratorio di idee, all’ascolto dei bisogni, delle difficoltà e delle esigenze quotidiane, allo scopo di raggiungere obiettivi di interesse comune.

Ci piacerebbe avere cittadini protagonisti, autori della vita che vogliono e, soprattutto, che possano esprimere il loro pensiero. Perché Insieme è tutto più semplice!!!

Come Giovani Democratici, abbiamo già stilato una serie di idee e progetti che usciranno nelle prossime settimane e che presenteremo all’Amministrazione Comunale: parleremo di politiche giovanili, di verde pubblico, di riqualificazione della città, di iniziative dirette ad incentivare la partecipazione e la socialità, di progetti per rendere Policoro proiettata verso il futuro.

Il tutto sarà implementato con le proposte che ogni cittadino vorrà segnalarci e che valuteremo e studieremo insieme: incontriamoci, vediamoci, guardiamoci negli occhi ed elaboriamo idee e progetti.

Per i più pigri, inviateci un messaggio alla nostra pagina Facebook “GD Policoro” o tramite e-mail all’indirizzo gdpolicoro@tiscali.it.

Lavoriamo insieme con proposte, idee e progetti per rendere la nostra Policoro una città all’altezza dei nostri sogni e delle nostre aspettative. Perché, Insieme è più bello!!!”

GIOVANI DEMOCRATICI POLICORO