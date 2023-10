Vizziello: Presidente; Rapporto Gimbe letto a metà e l’autonomia differenziata?

E’ inevitabile che accada e che il bicchiere, a seconda dei punti di vista venga visto mezzo pieno o mezzo vuoto. Come accade per le condizioni della Sanità Pubblica in Basilicata, con dati che si susseguono, ma che nei fatti- alla verifica sul campo- deludono i cittadini obbligati a rivolgersi al comparto privato (finchè la Regione potrà pagare, arretrati compresi) o alla migrazione sanitaria ( finchè Puglia e altre non avranno saturato il budget). Per il consigliere di Basilicata Oltre, Giovanni Vizziello, l’ultimo rapporto Gimbe va letto fino in fondo . E in proposito si rivolge al presidente della giunta regionale, Vito Bardi, soddisfatto per i dati sui livelli minimi di assistenza ( Lea) che restano un dato per addetti ai lavori, invitandolo a preoccuparsi dei rischi che verranno dall’applicazione dell’autonomia differenziata. Vizziello mette le mano e disegna un quadro clinico, naturalmente,a tinte fosche…



LE RIFLESSIONI DI VIZZIELLO

Rapporto Gimbe sulla sanità, consigliere Vizziello: il Presidente Bardi commenta solo quello che gli conviene, ma tace sui rischi per la sanità lucana derivanti dall’autonomia differenziata.

“ Nel commentare l’ultimo Rapporto Gimbe sulla sanità il Presidente Bardi ha accolto con entusiasmo alcuni dati, primo tra tutti quello che registra il ritorno della Basilicata tra le regioni adempienti in tutte le aree di monotoraggio dei LEA, ma si è guardato bene dal rilasciare dichiarazioni in merito ai rischi derivanti al sistema sanitario lucano dall’attuazione dell’autonomia differenziata”. Un modus agendi che conferma la difficoltà del Presidente Bardi nel parlare di un tema, l’autonomia differenziata, che pur rappresentando una iattura per la Basilicata, è stata sempre sostenuta dal Presidente Bardi, talvolta in maniera poco trasparente”.

A dichiararlo, in una nota, è il consigliere regionale di Basilicata Oltre Giovanni Vizziello.

“Il silenzio del Presidente Bardi stride con il vero e proprio grido d’allarme lanciato dalla Fondazione Gimbe sulle sorti della sanità lucana e delle altre regioni del Mezzogiorno per effetto della legge Calderoli sull’autonomia differenziata” -sottolinea Vizziello-“ che aumenterà le diseguaglianze che si registrano oggi in termini di accesso alle cure e di qualità dei servizi sanitari, tra le regioni del Nord del Paese che fanno registrare performance sanitarie migliori e quelle del Sud Italia”.



“Il Centro Studi presieduto da Nino Cartabellotta” -prosegue Vizziello-“ definisce addirittura come eversive rispetto all’attuale impianto del Servizio Sanitario Nazionale alcune istanze delle regioni che richiedono maggiore autonomia, come quella del Veneto di contrattazione integrativa regionale per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o di autonomia in materia di gestione del personale sanitario”.

“Allarmi più che fondati” -aggiunge Vizziello-“ se si pensa alle conseguenze che deriverebbero per la salute dei lucani dal fatto che alcune regioni, quelle del Nord, richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia possono permettersi di pagare medici e infermieri meglio di quanto possano fare altre regioni, quelle del Sud, dotate di minore capacità impositiva e che già oggi fanno fatica ad assumere medici”.

“Rischi che il Presidente Bardi ritiene di non dover commentare” -conclude Vizziello- “ benchè riguardino la salute, il bene più prezioso di ciascuno di noi”.