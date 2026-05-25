Vizziello: ‘’Poche chiacchiere. Piuttosto, avviate cantieri per la Matera-Ferrandina’’

La sollecitazione del consigliere regionale materano Giovanni Vizziello ( Bcc) è di quelli che evidenzia tutta la pazienza (abbondantemente passata) della popolazione materana e di quanti ogni giorno, passando da una provincia all’altra, da una regione all’altro, devono fare i conti con la inadeguatezza e la pericolosità della strada statale 7 ‘’ Ferrandina-Matera’’. Un invito ad aprire i cantieri, che è ‘’l’unico modo- evidenzia Vizziello- per fugare i dubbi di di un nuovo atto di strabismo territoriale della Giunta Bardi’’. Richiesta legittima ma oggettivamente non sappiamo ancora nulla dei bandi che, a quanto pare, non ci sono visto il rallentamento delle procedure. E allora situazione da monitorare. Servono certezze. Ma al momento solo cantieri per mettere una pezza qua e là.



L’INTERVENTO DI VIZZIELLO

SS7 Matera-Ferrandina, Vizziello(BCC) si aprano i cantieri, è l’unico modo per fugare i dubbi di un nuovo atto di strabismo territoriale della Giunta Bardi.

“Di chiacchiere, riguardo alla Strada Statale 7 Matera-Ferrandina ne sono state fatte fin troppe e l’apertura dei cantieri per l’ammodernamento dell’arteria è l’unico modo concreto con cui la Giunta Bardi può fugare ogni dubbio relativo ad un nuovo atto di strabismo territoriale volto a penalizzare ulteriormente la Provincia di Matera”.

A dichiararlo, in una nota, è il Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello.

“Non è più il tempo delle lungaggini burocratiche, degli sterili contenziosi o dei continui rimpalli di responsabilità politica” -dichiara Vizziello- “il raddoppio della Matera-Ferrandina è una priorità strategica della Regione, in virtù della pericolosità dell’attuale tracciato e della necessità di garantire lo sviluppo del territorio attraverso una infrastruttura di vitale importanza, che collegala Città dei Sassi con l’entroterra e con le direttrici tirreniche e adriatiche”.

“Poter contare su una sola corsia per senso di marcia, peraltro deformata in più punti a causa dei fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano l’area” -spiega Vizziello- “significa rinunciare a garantire l’incolumità degli utenti e, soprattutto d’estate, tempi biblici di percorrenza”.

“Solo passando dalle parole ai fatti” -conclude l’esponente di Basilicata Casa Comune- “la Giunta Bardi potrà riscattarsi dai tanti atti di doppiopesismo ai danni della Provincia di Matera di cui si è reso protagonista l’attuale governo regionale, in ambiti fondamentali quali l’assistenza sanitaria, il sostegno economico ai minori enti locali o la valorizzazione delle potenzialità produttive dei territori” -conclude Vizziello-“ trattando di fatto i cittadini della Provincia di Matera come diversamente lucani”.