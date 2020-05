“Si comunica che, in qualità di Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia, ho provveduto a nominare il dr Di Benedetto Francesco Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia di Pisticci”.

E’ quanto ha reso noto il consigliere regionale Giovanni Vizziello in un comunicato stampa che così prosegue:.

“Il Dr Di Benedetto, laureato in Agraria, ha maturato proficue esperienze didattiche e di consulenza in enti pubblici e privati ed ha rivestito incarichi direttivi in diverse società operanti nel settore dei servizi turistici ed alberghieri. Da sempre testimone dei valori e degli ideali del Centro-Destra, siamo certi, saprà ben rappresentare le istanze e le aspettative degli elettori ed elettrici di Fratelli d’Italia presenti nella comunità di Pisticci, contribuendo al rilancio del programma e dell’impegno di Fratelli d’Italia nella sua città”.

“Al nuovo Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia Pisticci” conclude Vizziello-“ va l’augurio sincero di buon lavoro da parte mia, dei dirigenti del Partito e di tutti gli iscritti di Fratelli d’Italia.”