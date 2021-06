E detta, il gioco di parole ci sta tutto, da un ”addetto ai lavori” abituato ad osservare con occhio clinico e professionale come quella del dottore e consigliere regionale Giovanni Vizziello (Fdi), che lavora nel privato ed è pronto a dare tanto e a lavorare in condizioni di efficienze e produttività, non può che suonare la carica a quanti continuano con il ”faremo, diremo” per rilanciare le sorti della sanità di Basilicata. Certo l’epidemia ha fatto saltare il banco e messo a nudo i tagli e gli opportunismi del passato, come evidenziato ampiamente con i tagli apportati al Madonna delle Grazie e alla medicina del territorio. Problemi di organici, di depotenziamento di funzioni, di accentramenti regionali, che non possono essere affrontati con operazione e progetti fallimentari, che non servono alla Basilicata, come la istituzione della facoltà di medicina a Potenza. Alla Sanità regionale serve ben altro : programmazione con un potenziamento dei servizi di base, a cominciare dalla prevenzione e della medicina del territorio e lavorando con sapienza sulle strutture ospedaliere, valorizzandone le peculiarità in relazione ai territori. Matera opera in una realtà diversa da quella di Potenza, e non è una questione di campanile. Se si continuerà a sbagliare è inevitabile che cresceranno spreghi e migrazione sanitaria. Per cui serve sedersi attorno a un tavolo senza pregiudizi e preclusioni. Sanità ed efficenza, mantenendo le autonomie a cominciare da ospedali e Asm.



Sanità, Vizziello(FdI): Solo 400 le unità di personale sanitario reclutate in Basilicata durante la pandemia. Il nostro sistema sanitario ha retto, ma occorre fare di più.

“Sono solo 400 le nuove unità di personale sanitario reclutate in Basilicata durante la pandemia, a fronte di un dato nazionale di oltre 83 mila assunzioni di personale sanitario durante l’emergenza Covid. Un dato, quello relativo alla nostra regione, che occorre al più presto incrementare per fronteggiare al meglio le nuove sfide determinate dall’ulteriore contrasto della pandemia e soprattutto dal recupero delle tante prestazioni sanitarie che risultano a tutt’oggi inevase proprio a causa del protrarsi del Covid”.

E’ quanto afferma, in una nota, il Presidente del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia della Regione Giovanni Vizziello, sulla base dei dati riportati dall’ultimo Rapporto della Corte dei Conti sul Coordinamento della Finanza Pubblica.

“Dall’analisi in dettaglio del report della Corte dei Conti” – aggiunge Vizziello- “emerge come in Basilicata le nuove assunzioni hanno riguardato 57 medici, 207 infermieri e 136 altre figure professionali come operatori socio sanitari, tecnici di laboratorio, di radiologia e biologi, con l’utilizzo quasi esclusivo di contratti di lavoro a termine quale modalità di assunzione del personale sanitario.”



“Quest’ultima modalità di reclutamento, congiunta alla scarsa entità numerica dei nuovi rapporti di lavoro instaurati nel nostro sistema sanitario” -spiega Vizziello- “ripropongono con forza il tema dell’efficace gestione dei servizi sanitari”.

“In una regione come la Basilicata alle prese da sempre con la cronica carenza di personale sanitario, frutto della decennale stagione del blocco del turn over, osservato come un vero e proprio mantra dai governi di centro sinistra” -conclude il Capogruppo di Fratelli d’Italia della Regione Basilicata-“ occorre effettuare al più presto quegli investimenti in risorse umane in grado di riassorbire la marea di visite mediche, accertamenti diagnostici, ricoveri ospedalieri e screening messi da parte dai cittadini proprio a causa del Covid, conferendo agli stessi carattere strutturale attraverso assunzioni a tempo indeterminato, le sole in grado di colmare i tanti deficit del nostro sistema sanitario”.