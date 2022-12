Vizziello: In Basilicata, spesa personale sanitario diminuita

“La spesa per il personale dipendente del servizio sanitario è cresciuta mediamente in Italia del 3 per cento nel biennio 2020-2021, mentre nello stesso arco temporale in Basilicata è diminuita, facendo registrare la nostra regione nel 2021 una spesa per redditi da lavoro dipendente del personale sanitario pari a 367,6 mln di euro, inferiore di oltre 2 mln di euro al dato relativo all’annualità 2019, anno pre pandemico, quando la Basilicata aveva speso per gli stipendi di medici, infermieri e altre figure professionali sanitarie 369,9 mln di euro”. Un dato che fotografa, più di qualunque altro, le attuali difficoltà della sanità lucana, incapace di dare risposte appropriate ai bisogni di salute dei lucani proprio a causa dei mancati investimenti in risorse umane, autentica spina dorsale di tutti i sistemi sanitari”. E’ quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale Giovanni Vizziello, a commento delle risultanze del Rapporto 2022 sul “Monitoraggio della spesa sanitaria” da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

“I rilevanti incrementi della spesa destinata al personale sanitario che si registrano nelle Regioni d’Italia – aggiunge Vizziello – sono frutto delle nuove assunzioni effettuate al fine di contrastare gli effetti della pandemia e della capacità di tutti i territori di sfruttare al meglio le opportunità offerte dai finanziamenti del Governo per rinforzare gli organici di medici e infermieri e quindi gli stessi servizi sanitari. Diversa purtroppo la condizione della Basilicata che nonostante presenti una situazione di equilibrio dei conti sanitari, con un risultato di esercizio sempre positivo nel triennio 2019-2021, non è riuscita ad assumere stabilmente le unità di personale sanitario atte a garantire l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni”.

“In presenza di una manovra finanziaria del Governo Meloni che destina al personale sanitario solo le briciole – conclude Vizziello – è assolutamente necessario per la Giunta regionale prevedere nel prossimo bilancio gli stanziamenti opportuni per procedere alle assunzioni di nuovo personale sanitario, senza il quale è a rischio lo stesso sistema sanitario regionale”.